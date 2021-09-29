Украинское правительство внедряет административное давление на педагогов для достижения показателя в 80% вакцинированных в педагогических коллективах. Об этом в эфире телеканала Live сообщила народный депутат от оппозиционной платформы-за жизнь Наталья Приходько

"У меня вопрос: почему всех учителей, даже тех кто верифицировано переболел Ковидом, правительство заставляет вакцинироваться, чтобы добиться цифры в 80 процентов вакцинированных? Необходимо посоветоваться со специалистами и разработать программу действий, а не всех под одну "гребенку", как это сейчас происходит! В Минздраве утверждают, что в них ведется коммуникация с учителями. Однако мне из первых уст известно, что правительство сейчас ведет не диалог, а внедряет административное давление! Мне лично рассказывали учителя: есть противопоказатели или нет, есть справка, что человек уже переболел или его нет ‒ все равно педагогов заставляют вакцинироваться, ради показателя в 80%”, - рассказала Приходько.

По ее словам, такую ситуацию вызвала пассивная позиция Кабинета министров по проведению информационной кампании популяризации вакцинации.

"Почему так сейчас происходит? Потому что правительство провалило информационную кампанию по вакцинации! Сначала вакцины вообще не было, когда уже весь мир начал вакцинацию. Потом, когда уже появилась вакцина - было много противоречивой информации в СМИ, относительно ее качества, а правительство не проводило на необходимом уровне разъяснительную кампанию. На встречах с избирателями, люди обращаются ко мне за советом: какую вакцину лучше выбрать? Конечно, я направляю людей к семейному врачу, ведь я не являюсь специалистом по этому вопросу. Но ведь насколько люди не информированы, что обращаются с таким вопросом к народному депутату! Так не должно быть", - возмутилась политик.

Она подчеркнула, что власть, которая не позаботилась о проведении массовой информационной кампании, теперь пытается наверстать упущенное из-за административного давления.

“К сожалению, самая большая проблема которую вызвала власть ‒ это неверие людей в Системе здравоохранения. От правительства нет четкой информационной кампании и данных о вакцинах, и здесь цифра в 13% вакцинированных двумя дозами является показательной. Но вместо того, чтобы срочно исправлять свои ошибки, власть пытается заставлять людей, в частности педагогов, вакцинироваться. Конечно, вакцинация необходима! Однако не принуждением с применением админдавления, потому что это только увеличит недоверие людей!"- резюмировала Наталья Приходько.