Астролог Альбина Пономаренко в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказала, каким будет октябрь для Украины.

“Октябрь будет очень разным. У нас много разных аспектов, которые говорят о том, что октябрь может быть вообще судьбоносным месяцем в жизни Украины. Здесь есть и хорошие аспекты, и напряженные. Но в целом Украина должна сделать какой-то шаг вперед. И это будет очень важно эволюционно для Украины, и для народа Украины. Потому что Юпитер, как планета большого счастья, планета социальная, делает соединение, звезда королей, она делает соединение с Луной в карте Украины. А Луна это всегда народ. Поэтому что-то очень хорошее”, - сказала Альбина Пономаренко.

Она отметила, что это может быть связано с законотворчеством, поскольку Юпитер связан с юриспруденцией и моралью.

“И 23 октября тоже возможно какое-то хорошее событие, связанное с этим… Октябрь очень интересный, очень судьбоносный, и может быть насыщен разными событиями... Включается и наша белая Луна, и черная Луна. Что это такое, это и самая сильная точка — белая Луна, и самая слабая точка — черная Луна. Если говорить о черной Луне, в гороскопе Украины она находится в Козероге”, - добавила Пономаренко.

По ее словам, если не делать выводов, и не понимать, что происходит — то это будет танец на граблях.

“Черная Луна в Козероге — это система. Это закон. Это то, от чего мы страдаем все эти все 30 лет: это проблема коррупции, когда закон работает не для всех, а для каких-то отдельных людей. Обострение может касаться законности, объективности и справедливости. А белая Луна, включая черную, дает нам возможность. Хорошо, благостно решить этот вопрос. И как раз такой аспект будет соединения белой Луны с нашей черной Луной 16 октября”, - подчеркнула астролог.

Она отметила, что также поворотный момент может быть 17 октября.

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