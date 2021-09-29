Политолог Виталий Романченко в программе «Акценты» сравнил Порошенко и Зеленскогос точки зрения интересов Германии. По его словам, Порошенко был понятной фигурой, а Зеленский – неожиданностью, но которой Германия смогла воспользоваться.

«Предыдущий президент был для Германии несколько прогнозируемым: он до этого был министром иностранных дел и министром экономики. Для них эта политическая фигура была знакома – это был как раз период правления Меркель», - отметил Романченко.

По словам эксперта, внешняя политика Германии это целая система – там не один человек принимает решения. Как отметил политолог, Петр Порошенко для Германии был понятен: были понятны его личные интересы и его виденье о развитии.

«Мне кажется, именно поэтому легко находили общие договоренности Порошенко и Меркель. Что касается Зеленского? Для Германии это был абсолютно новый с точки зрения политики человек. Он был для них, с одной стороны, неожиданностью, но, с другой стороны, я не думаю, что эта неожиданность как-то сбила их личный практичный интерес по отношению к Украине», - сказал Романченко.

Как отметил эксперт, Германия воспользовалась тем, что новая пришедшая власть была неопытна и не понимала, какое место Украины на мировой политической арене.

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