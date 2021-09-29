Будет ли действовать в Украине антиолигархический закон?Свой ответ на этот вопрос в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?» даёт глава Либертарианской партии 5.10 Юрий Коновальчук.

«Любые законы, которые принимаются в нашей стране, не могут действовать. Дело в том, что система настолько запутана, что по одному и тому же закону можно прижать одного человека, но не тронуть другого. То, что закон против олигархов есть – это, конечно, хорошо. Но уже сейчас у нас в стране есть четыре государственные структуры, которые должны заниматься олигархами. Скажите, кто им до сих пор мешал работать? У нас есть нормальная Конституция, есть нормальные законы. Но зачем-то понадобилось добавить ещё пару законов, которые пересекаются с другими законами или подзаконными актами – и получить возможность кошмарить людей, которых можно подвести под эти законы. А сами олигархи могут, например, переоформить свои медиа-активы на кого-то другого. Так что появилась новая игрушка для СМИ, которую можно обсуждать», - считает гость программы.

При этом, по его мнению, никто не касается причин, по которым появились олигархи.

«Корень бед – запутанная система налогообложения. А она запутана настолько, что мы все становимся её заложниками. Мы все врём, мы получаем деньги в конвертах, куда-то их перечисляем», - говорит Юрий Коновальчук.

Как сообщает Politeka, ранее он рассказал, почему судьям нужен карьерный рост.

Также Politeka сообщала, что политолог Руслан Борник прокомментировал принятие антиолигархического закона.