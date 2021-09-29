Гордыня - это грех, который порождает другие грехи. Подробнее об этом грехе рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии, иеромонах Митрофан на канале «Православная церковь».

Как объясняет иеромонах, в грехе гордыни содержатся и другие, в частности, осуждение и зависть, ведь человек уже считает себя лучше всех, а потому начинает сравнивать. «От этих грехов возрастают и другие грехи: грех обиды на Бога, «потому что Господь меня чем-то обделил: он мне не дал того, чего я заслуживаю», - отмечает Митрофан. Он добавляет, что все это может довести и до такой злости, что человек способен будет пойти даже на убийство.

Итак, констатирует священнослужитель, все грехи - порождения гордыни, а она является их матерью. Также он отмечает, что именно из-за гордыни и произошло грехопадение Адама с Евой.

Попутно Митрофан приравнивает гордыню к лавине: «Когда лавина начинается с маленького комочка, начинает падать, обрастать и тогда эта лавина накрывает валом».

Как сообщала Politeka, иеромонах Митрофан объяснил, чем страшен грех гордыни.

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