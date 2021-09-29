Нуждается ли Украина в смене политической элиты?Об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассуждает политолог Владислав Дзивидзинский.

«Для формирования политической силы нескольких человек недостаточно. Но в Украине есть много олигархов, которые в своё время спонсировали разные политические проекты и реализовывали свои цели в стенах парламента. Сейчас олигархи заинтересованы в создании новой политической силы. Они ищут для этого точки соприкосновения с Разумковым. Но, насколько я знаю, эти предложения были отклонены. Однако для политического проекта спонсоры найдутся. Беда в том, что политпроекты редко бывают долговечными, хотя они могут быть успешными, как «Слуга народа», - отмечает эксперт.

По его словам, к долговременному политическому успеху ведёт другой путь.

«Украине нужны идеологические партии, у которых есть базис, основа, позиционирование. Такие партии могут длительное время существовать в политическом пространстве. К сожалению, таких партий в нашей стране практически не осталось. Есть «Свобода», но сейчас она вряд ли может претендовать даже на представительство в парламенте. Есть запрос на левую идеологию, но таких партий нет», - говорит Владислав Дзивидзинский.

Как сообщает Politeka, ранее этот эксперт выступил с критикой нынешнего внешнеполитического курса Украины.

Также Politeka сообщала, что Дзивидзинский прокомментировал готовность власти к политическому кризису в стране.