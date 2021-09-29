28 вересня 2021 року в приміщенні Кабінету Міністрів України за адресою: місто Київ, вул. Грушевського, 12/2 відбулося засідання Вищої Рейтингової Комісії Всеукраїнського Ювілейного Рейтингу із визначенням тих платників податків, які отримали високе Звання «Сумлінний платник податків – 2020».

Цей рік для Всеукраїнського Рейтингу, власником якого є Асоціація платників податків України, є Ювілейним – 10 років із часу його заснування.

Засідання ВРК відбулося оф-лайн за участю Голови ВРК, Президента АППУ Грігола Катамадзе та Секретаря ВРК, Генерального директора ВГО АППУ Людмили Герасименко.

Співголовою Вищої Рейтингової Комісії «Сумлінні платники податків – 2020» є Перший Віце-прем’єр – міністр України – Міністр економіки України Олексій Любченко.





Також, за участю членів ВРК: начальника Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора України Олексія Бонюка, Віце-президента ВГО АППУ з питань взаємодії з Бюро фінансових розслідувань та надання юридичної допомоги ВГО АППУ, Голови Адвокатського об’єднання «Яр.ВАЛ» Йосипа Бучинського, Президента УСПП, Голови Антикризової ради громадських організацій України Анатолія Кінаха, Віце-президента ВГО АППУ з питань економічного розвитку, Голови Наглядової ради компанії «Технікс» Сергія Костенка, в.о. Голови ДПС України Євгена Олейнікова, Віце-президента ВГО АППУ з питань банківської та фінансової діяльності, Голови Ради ТВ ВГО АППУ в місті Києві Павла Погиби, в.о. Ректора Національного університету Державної фіскальної служби України Валентини Унинець-Ходаківської. Демонстрацію слайдів Презентації номінантів на перемогу в Рейтингу здійснювала начальник управління методології та роз’яснення податкового законодавства Генеральної дирекції ВГО АППУ Леся Кашпур.

Участь у засіданні ВРК он-лайн у форматі відео-конференції прийняли:

‎Сергій Бондаренко - Президент Групи компаній «ЛІГА»; Костянтин Жуковський - Директор Директорату з питань банківської та фінансової діяльності ВГО АППУ; Дмитро Олексієнко - Голова Громадської ради при Мінфіну України, ДПС України, Генеральний директор Аудиторська фірма «Експерт»; Валерій Омельченко - Віце-президент ВГО АППУ з питань цифрової трансформації ВГО АППУ; Володимир Хандогій - Президент Української Асоціації зовнішньої політики; Володимир Чеповий - Співзасновник платформи «Бізнес100», шеф-редактор журналу «Бізнес».

З об’єктивних причин не були присутні он-лайн на засіданні Вищої Рейтингової Комісії наступні члени та передали свій голос:

Голові ВРК Гріголу Катамадзе:

1. Сергій Гайдайчук - Президент CEO Club Ukraine;

2. Філя Жебровська - Голова Наглядової ради АТ «Фармак».

Секретарю ВРК Людмилі Герасименко:

1.Лора Апасова - Радник Президента ВГО АППУ, Уповноважена Європейського економічного Сенату в Україні;

2.Юлія Бурковська - телеведуча, журналістка;

3.Василіса Фролова - телеведуча, акторка.

На лікарняному перебуває Олександр Шлапак - Віце-президент ВГО АППУ з питань фінансів та податкової політики.

Відкрила засідання Вищої Рейтингової Комісії з визначення номінантів на високе Звання «Сумлінний платник податків – 2020» Секретар ВРК, Генеральний директор ВГО АППУ, Модератор заходу - Людмила Герасименко, оголосивши засідання ВРК легітимним.

Далі виступив Голова ВРК, Президент АППУ — Грігол Катамадзе, який привітав всіх колег - членів Вищої Рейтингової Комісії, що приймали участь у заході як оф-лайн, так і он-лайн, окремо подякував Олексію Любченку за підтримку Рейтингу Асоціації та надання згоди бути Співголовою Вищої Рейтингової Комісії, обіймаючи високу посаду Першого віце-прем’єр Міністра України – Міністра економіки України.

Зокрема, Грігол Катамадзе в своєму виступі зазначив: «Добре розумію, що сьогодні, коли Україна переживає непрості часи у зв'язку з карантинними заходами на всій території, перед Кабінетом Міністрів України стоїть масштабний комплекс завдань, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу, а головне, щоб прийняті рішення були продуманими та відповідальними. Дійсно, люди втомилися від коронавірусу не тільки в Україні, а й у всьому світі. В той же час, не менш важливим є продовження розпочатих реформ, зокрема, Державної податкової, митної служб, місцевого самоврядування та територіальної організації влади».

Голова ВРК, Президент АППУ також відзначив, що цей рік для Всеукраїнського Рейтингу є Ювілейним – 10 років із часу його заснування, тому він ЗНАКОВИЙ! Асоціацією продовжується традиція проведення Рейтингу. «Після обрання мене Президентом АППУ в 2015 році ми з новою командою також проводили Ювілейний Рейтинг, перший для нас, але 5-тий для Асоціації платників податків України. Варто зазначити, що наша команда не тільки проводить Рейтинг «Сумлінний платник податків», а й отримала законне підтвердження належності Рейтингу саме Асоціації, яка стала його власником з квітня 2020 року», - зауважив Грігол Катамадзе.

«Основна мета проведення Всеукраїнського Рейтингу 10 років поспіль є посилення ролі та авторитету платника податків в житті країни та підвищення загальної культури сплати податків. Адже завдяки добросовісним платникам податків, які сумлінно виконують свої обов’язки перед державою, забезпечується її соціально-економічна стабільність та суспільний добробут», - відзначив Голова ВРК.

Рейтинг, на переконання Грігола Катамадзе, є суспільно-економічним Проєктом, який поширює інформацію про його учасників і переможців, а також популяризує основний принцип чесного ведення бізнесу. Він об'єднує мало не всі сфери економіки та суспільного життя, адже спектр його номінацій доволі широкий: аграрна галузь, будівництво, культура, інформація та телекомунікації, медицина та фармацевтика, промисловість, представлена 17-ти підномінаціями, сфери права, консалтингу, наукової та технічної діяльності, торгівлі, послуг, транспорту та зв’язку, фінансової та страхової діяльності.

Далі, Грігол Катамадзе проінформував всіх присутніх, що Всеукраїнський Рейтинг проводиться у два конкурсні тури: перший - на Регіональному рівні, другий - на Всеукраїнському рівні. Участь на всіх етапах конкурсу для підприємств є добровільною та безкоштовною, в ньому беруть участь підприємства трьох категорій - малі, середні, великі, незалежно від їх членства в Асоціації платників податків України.

Грігол Катамадзе акцентував увагу колег на тому, що вагому роль в оцінюванні відіграють не абсолютні, а відносні показники ефективності роботи підприємств. Кандидати на високе Звання «Сумлінний платник податків» повинні були продемонструвати високі досягнення щодо повноти та своєчасності сплати податків та зборів, дотримання податкової дисципліни, кількості офіційно працевлаштованих осіб, і що не менш важливо на теперішній час - суми коштів, які спрямовують підприємства на благодійність та соціальні програми.

Голова ВРК, Президент АППУ довів членам ВРК статистичні дані десяти років поспіль проведення Рейтингу «Сумлінні платники податків», зазначивши, що всього за цей проміжок часу прийняло участь у ньому 7923 підприємств, нагороди Всеукраїнського рівня отримали 477 платників податків - представників великого, середнього та малого бізнесу, що складає 6% від тих, хто брав участь у Рейтингу. «Цей незначний відсоток нагороджених за 10 років говорить про те, що Асоціація з великою відповідальністю підходить до надання платникам податків такого високого Звання», - запевнив присутніх на засіданні Грігол Катамадзе.

Грігол Катамадзе проінформував членів ВРК, що пропозиція Співголови ВРК, Першого Віце-прем’єр – міністра України – Міністра економіки України Олексія Любченка щодо розширення кола номінацій Асоціацією врахована.

Голова ВРК, зокрема, зауважив, що із 127 претендентів на перемогу відібрані найкращі з поміж кращих – 81 платник податків. Він навів статистику, яка демонструє, що нинішні претенденти на перемогу в Ювілейному Рейтингу є дійсно сумлінними платниками податків. Так, за підсумками 2020 року номінанти на перемогу сплатили до бюджету податків та зборів понад 48 млрд. грн., в тому числі, податку на прибуток – 5,3 млрд. гривень., ними спрямовано на благодійність - 4,5 млрд. гривень, а кількість створених робочих місць складає понад 64 тисячі.

В підтвердження своїх слів Грігол Катамадзе навів яскравий приклад ефективної роботи та досягнень АТ «КРЕДОБАНК», який заснований в 1990 році та є найбільшим банком Західної України і найбільшою польською інвестицією в банківську систему України. На підприємстві працює 1846 працівників, середня заробітна плата складає 22683,3 грн., загальна сума спрямована на соціальні програми та благодійні акції за 2020 рік – 5 млн. 192 тис. грн., сума сплачених податків складає 409 млн. 326 тис. грн., податкова віддача з податку на прибуток становить 4%.

Зокрема, він повідомив: «За плідну співпрацю та стабільні партнерські стосунки прийнято рішення відмітити члена Асоціації АТ «Кредобанк» особливим Знаком «Рукостискання», який є знаком довіри та гарантії наших добрих намірів до АТ «Кредобанку», як до партнера, з відповідним Посвідченням до Знаку за № 0003».

При цьому, Грігол Катамадзе нагадав, що особливий Знак «Рукостискання» з відповідним Посвідченням на сьогодні мають тільки дві поважні особи:

за номером 0001- Співголова ВРК, отримав у минулому році, обіймаючи посаду Голови ДПС України - Олексій Миколайович Любченко та за номером 0002 – Член Ради Асоціації, Голова наглядової Ради АТ «Фармак» Філя Іванівна Жебровська.

Також, в своїй промові Голова ВРК, Президент АППУ відзначив рівень ефективності роботи деяких номінантів Рейтингу. Зокрема, найвищий показник сплати податків до бюджетів усіх рівнів у ПРАТ «Філіп Морріс» (Харків) - 19,6 млрд. грн., найбільша кількість працюючих поміж номінантів Рейтингу зафіксовано в ТОВ СП «Нібулон» (Миколаїв) – 5953 працівники, найбільше спрямовано коштів на благодійність ПрАТ «Київським картонно-паперовим комбінатом» – 116,7 млн. гривень.

Президент АППУ Грігол Катамадзе розказав членам ВРК цікаві відомості про деяких номінантів. Так, найстаршим з часу заснування є Державне підприємство Національний Академічний театр Російської драми імені Лесі Українки, який має 95-річну історію. Офіційна біографія театру починається в 1926 році. В 1941 році театру було присвоєно ім'я Лесі Українки.

Є підприємство з 57-річною історією - Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України», який був заснований видатним українським вченим, академіком, професором Левком Івановичем Медведем. Основна ідея, нова на той час — це ідея комплексного вивчення хімічних впливів на здоров’я людини, яка залишається актуальною і нині.

Грігол Катамадзе відмітив наймолодшого з-поміж претендентів на перемогу - ТОВ «Рєалматрікс», яке працює з кінця 2019 року та є єдиною локацією в Україні, з повним зануренням у реальність steampunk. Підприємством створено унікальний продукт на ринку України в області VR ігор, в яких віртуальний світ пригод відчувається дуже реалістично.

Голова ВРК Грігол Катамадзе звернувся до члена ВРК, в. о. Голови ДПС України Євгена Володимировича Олейнікова з пропозицією відзначити зазначених ним 7 платників податків не тільки Дипломами «Сумлінний платник податків - 2020», а і Подякою ДПС України за їх високий професіоналізм, популяризацію на власному прикладі чесного і прозорого ведення бізнесу та сприяння розвитку взаємовигідної співпраці між державою і бізнесом.

Грігол Катамадзе відзначив величезну проведену роботу фахівцями Генеральної дирекції, на чолі з Генеральним директором – секретарем ВРК Людмилою Герасименко щодо підготовки засідання ВРК.

«Всі, без виключення, 127 підприємств, які виявили бажання прийняти участь у Рейтингу на Всеукраїнському рівні, були перевірені ДПС України та Державною службою України з питань праці», - запевнив членів комісії Голова ВРК.

Він наголосив, що «принципова позиція Асоціації платників податків України, яку я маю честь очолювати вже понад шість років як її Президент, це конструктивний діалог бізнесу з владою по всіх неврегульованих питаннях (громадські слухання, круглі столи тощо). Співробітництво з органами державної та місцевої влади Асоціація розглядає як дієвий інструмент реалізації правових відносин між державою і платниками податків».

Далі, з вітальним словом виступили:

- в. о. Голови ДПС України Євген Олейніков, який привітав всіх членів ВРК і зазначив, що він пригадує церемонії «Сумлінний платник податків», які проходили у 90-х роках. Тоді кращих платників податків визначала саме Державна податкова служба.

«Зараз ДПС також приймає участь у проведенні таких Рейтингів, перевіряючи повноту сплати податків та дотримання податкової дисципліни. Це означає, що бізнес значно подорослішав, кожен з нас навчився розуміти бізнес. Наше завдання, бути партнерами для бізнесу, а платники податків в свою чергу мають усвідомлювати свій обов’язок – добросовісно сплачувати податки», - наголосив Євген Володимирович.

Він привітав усіх учасників Рейтингу, які отримали перемогу, і побажав їм подальших великих успіхів та досягнень.

- Президент УСПП, Голова Антикризової ради громадських організацій України Анатолій Кінах, який привітав всіх присутніх та зазначив, що цей Рейтинг став часткою державного життя, системним підтвердженням діалогу між владою та бізнесом. Також він наголосив, що основним принципом роботи влади повинно бути прийняття рішень не в кабінетах, а в комунікації з суспільством, тоді закони будуть відповідати інтересам суспільства. В своїй промові Президент УСПП виразив сподівання на формування Урядом системного комплексного плану мінімізації впливу на бізнес чинників, повﹸязаних з пандемією СOVID та подякував платникам податків – номінантам Рейтингу за збережені робочі місця та добросовісно сплачені податки.

- Начальник Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора України Олексій Бонюк, який зазначив, що радий долучитися до роботи, направленої на заохочення добросовісної поведінки платників податків. Такі заходи повністю співпадають з основним принципом роботи органів прокуратури, адже, після реформування головним пріоритетом роботи відомства стали не напрямки каральних заходів, а превенції. Він виразив сподівання, що в недалекому майбутньому на законодавчому рівні працюватиме принцип - «якщо сплатив сумлінно податки – отримай заохочення від держави». Начальник Департаменту Офісу Генерального прокурора України повідомив, що його відомство знаходиться в постійному діалозі з АППУ, адже їх загальні цілі по захисту бізнесу співпадають.

Унинець-Ходаківська Валентина Павлівна – в.о. ректора Національного університету ДФС України звернулась до присутніх членів ВРК і зазначила, що вона має за честь запросити їх до Національного університету, якому в цьому році виповнюється 100 років. Валентина Павлівна проінформувала, що в рамках цієї визначної події 26 листопада цього року в Університеті буде проходити Податковий конгрес та запросила В.о. голови ДПС України Олейнікова Євгена Володимировича і Президента ВГО АППУ Катамадзе Грігола Шалвовича бути співголовами цього Конгресу, а Генерального директора ВГО АППУ Людмилу Михайлівну Герасименко – в оргкомітеті.

Продовжуючи другу, робочу частину засідання Секретар ВРК, Генеральний директор ВГО АППУ Людмила Герасименко коротко озвучила загальну статистичну довідку по учасниках Всеукраїнського Ювілейного Рейтингу «Сумлінні платники податків – 2020» та винесла на голосування номінантів, які заслуговують на отримання високого Звання «Сумлінний платник податків – 2020».

Зокрема, довела до членів ВРК кількість учасників Всеукраїнського Ювілейного Рейтингу «Сумлінні платники податків – 2020», зазначивши, що платниками податків подано всього 693 заявки, із них до Генеральної дирекції напряму подано – 23, а решту 670 – платники податків подавали до Територіальних Відділень Асоціації у регіонах та у місті Києві.

Людмила Герасименко оголосила найбільш активні в цьому році Регіони, платники податків яких приймають участь у Рейтингу. Так, вона відзначила Харківську область – 161 заявка, Одеську область – 107, Рівненську – 90 заявок та Волинську область – 52. Секретар ВРК проінформувала членів Комісії про те, що із 670 претендентів на перемогу на Регіональному рівні (I тур) переможцями стали 260 платників податків (38,8%). Найбільше переможців у Рівненський (47), Одеський (35), Харківській (28), Київській (25), Чернівецькій (20) областях.

Також, Людмила Герасименко зупинилася окремо на категоріях підприємств та членстві номінантів в Асоціації. Так, вона довела, що серед 127 підприємств – учасників ІІ туру, найбільше середніх підприємств – 52 (41%); ВПП – 34 (26,8%); малих – 41 (32,2%). Із них, 74 платники податків є членами АППУ (58,3%), а 53 (41,7%) не є її членами. «Тож звинуватити Асоціацію в нерівному відношенні до підприємств - не членів, неможливо», зауважила Секретар ВРК.

Далі, Секретар ВРК запропонувала членам ВРК проголосувати за 81 підприємство, яке претендує на отримання високого Звання «Сумлінні платники податків — 2020». Також, вона повідомила, що перелік всіх номінантів був заздалегідь надісланий всім членам ВРК з інформацією по кожному платнику податків, зазначивши при цьому, що відсутність жодного зауваження від членів ВРК до номінантів лише підтверджує, що це дійсно добросовісні платники податків, які не лише своєчасно сплачують податки та дотримуються податкової дисципліни, а й надають робочі місця, забезпечують своїх працівників соціальним пакетом, здійснюють благодійну діяльність. Враховуючи зазначене, Людмила Герасименко запропонувала проголосувати за всіх номінантів в цілому (пакетом).

Члени ВРК одноголосно проголосували за отримання високого звання «Сумлінний платник податків – 2020» 81 платнику податків.

Далі, із заключним словом виступив Голова ВРК, Президент АППУ Грігол Катамадзе.

Він подякував усім членам ВРК за конструктивно проведене засідання у форматі діалогу. Зауважив, що: «незабаром все ж таки владою буде прийняте рішення проводити Рейтинг Асоціації платників податків України на державному рівні, бо його завдання – посилити авторитет сумлінного платника податків в державі. Як казала Маргарет Тетчер - 71-й Прем'єр-міністр Великої Британії: «Немає жодних державних грошей, є гроші платників податків».

Також за пропозицією Голови ВРК Грігола Катамадзе, членами ВРК погоджена дата проведення урочистої церемонії нагородження переможців Всеукраїнського Ювілейного Рейтингу «Сумлінний платник податків – 2020» - 2 грудня 2021 року.

Питання часу та локації проведення церемонії буде узгоджено з Співголовою Вищої Рейтингової Комісії «Сумлінні платники податків – 2020» - Першим Віце-прем’єр – міністром України – Міністром економіки України Олексієм Миколайовичем Любченком.