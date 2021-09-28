Семья украинцев рассказала, как борется с тяжелыми диагнозами дочери, приобретенными из-за халатности врачей.

Как пишет Clutch, во время родов в киевском роддоме Виктория Мостовенко стала жертвой акушерского насилия. Ее разрезали, ребенка вытягивали вакуумом и щипцами, но София застряла в родовом проходе. День, который мог стать для семьи Вики самым счастливым, закончился экстренной операцией и превратился в сущий кошмар.

Виктория поделилась своей историей, которая разделила ее жизнь на "до" и "после".

Беременность Виктории протекала спокойно и гладко. Она стояла на учете в женской консультации, проходила все скрининги, которые, к счастью родителей, не выявили паталогий развития малышки, и готовилась к рождению долгожданной дочери.

Роды начались в срок, схватки шли регулярно.

"В шесть вечера меня уже перевели в родзал. У меня начались естественные роды. Муж был рядом. Все было прекрасно до момента, пока не начали стимулировать родовую активность окситоцином.

Доктор заходила к нам редко, потому что в этот день у нее было 6 договорных родов и лишь я одна была «не проплаченой». Потом мне поставили вторую капельницу с окситоцином.

Никто не объяснил мне, зачем она нужна. Просто сказали: «Так надо».

Ближе к 11 вечера доктор заходила все реже, сказав, что, наверное, меня передадут второй смене. Я испугалась этих слов, естественно. А потом она говорит акушерке: "Иди у меня в сумочке возьми таблеточку". Мне же объяснили, что она для того, чтобы "чуть-чуть ускорить процесс", - поделилась Виктория.

После приема таблетки у нее прекратились схватки.

"И после этой таблетки у меня просто пропали схватки. То есть в 12 ночи моя родовая деятельность закончилась. Я делала все, что мне говорила акушерка, и иногда заходящий доктор, но это не помогло".

Спустя два часа врач осмотрела Викторию и сообщила, что ребенок опустился в таз и застрял в родовых путях. Мнение медиков разделились: один настаивал на срочном проведении кесарева сечения, другая – за естественные роды. Что произошло после, повергает в шок.

"И они дружненько начали выдавливать Софию с меня. При том что Наталья Ивановна (акушер-гинеколог, - прим.ред) — это человек под метр девяносто ростом, и в два раза шире меня в плечах. То есть это крупная женщина. И когда она стала выдавливать Софию, я просто не могла дышать. Потом она продолжила это делать локтем. Второй врач был в шоке от ее действий. У них началась ссора. Пока они ругались, я то теряла сознание, то приходила в себя", — вспоминает Виктория.

После этого ребенка пытались достать с помощью щипцов и вакуума.

"Я была просто в шоке. Это были какие-то допотопные орудия пыток. Позже я увидела их в сюжете об акушерском насилии. Я поняла, почему у Софии на голове были кольца сорванной кожи. Вакуум — это такая круглая присоска, которую заводят в матку. Она присасывается к голове малыша и тащит его. Но тогда я даже не понимала, насколько из-за таких манипуляций пострадал мозг моего ребенка", — говорит женщина.

В цивилизованных странах такие протоколы давно не используются (выдавливание весом, вакуум, щипцы). В результате этих манипуляций было потеряно несколько часов, после чего Виктории сделали кесарево сечение. Однако вместо долгожданного плача девочки – была тишина. София не дышала. Из-за продолжительного отсутствия кислорода у малышки было повреждение мозга.

После родов Виктория проснулась в реанимации для рожениц после кесарева сечения.

"Это была общая палата. Нас там было человек шесть или восемь. И первый шок у меня случился, когда другим мамам начали привозить их детей на кормление, а мне до вечера никто Софию не привозил. Более того я видела мужа в коридоре, но его ко мне не пускали в палату", - вспоминает она.

Виктория отметила, что врачи относились к ней холодно, ничего не объясняли и не говорили. Лишь обмолвились, что София находится в реанимации.

"Ко мне было настолько пренебрежительное отношение, я лежала там, как будто пустое место. На мои вопросы никто не отвечал, бросались какие-то резкие фразы. На вопрос о том, где мой ребенок, ответили : «В реанимации». Я спросила, почему она там. Но врачи просто развернулись и ушли".

Первые пять недель София находилась на аппарате ИВЛ. Как только она приходила в сознание — начинались судорожные припадки. Ребенку назначили тяжелый противоэпилептический препарат.

Спустя два месяца маму с дочкой выписали из больницы.

"Нас выписывали с диагнозами: гипоксическое ишемическое поражение мозга, родовая травма, эпилепсия. Диагноз «детский церебральный паралич» поставили Софии в полгода", - говорит мама девочки.

После этого семья начала ходить по замкнутому кругу: регулярные госпитализации, реабилитация, подбор противосудорожных препаратов. Однако ни один из них не смог облегчить приступ.

Пока Виктория не узнала о лекарствах для эпилепсии на основе масла медицинского каннабиса. Вместе с супругом они изучили эту тему, проконсультировались с врачами и решили попробовать:

"Мы с родителями тяжело больных детей, которые захотели попробовать это масло, объединились и сделали первый заказ на сайте масла Шарлотты*. При том, что мы знали, насколько в Украине с этим всё сложно. В итоге мы попробовали 5 производителей и нашли наше масло, которое подходит именно Софии".

У Софийки наладился сон, аппетит, концентрация внимания.

Масло Шарлотты *

Сорт каннабиса, из которого производят масло, назван Charlotte's web – в честь Шарлотты Фиджи, которая испытала это лечение первой и избавилась от приступов. Из этого сорта каннабиса изготавливают масло в каплях, а также в печеньях и шоколадках, чтобы привлечь детей.

Сейчас Софии 4 года. Для того, чтобы улучшить качество ее жизни необходимы роботизированные ходуны, которые позволяют детям с ДЦП быть активными в вертикальном положении. Однако стоимость «чудо-техники» для семьи неподъемная - 37 800 долларов.

Если каждый из нас поучаствует в сборе средств, то мечта ребенка станет реальностью.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанк

5168752001148306

Мостовенко Виктория Викторовна

Учреждение Банка:

ПриватБанк

МФО Банка:

305299

Получатель платежа

МОСТОВЕНКО ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА

IBAN:

UA933052990000026209905263809

Счет получателя:

26209905263809

Валюта карты:

UAH

Рнокпп получателя:

3127317188

Назначение платежа:

Благотворительная помощь МОСТОВЕНКО Виктория Викторовна