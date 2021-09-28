В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин политтехнолог Александр Курбан рассказал, кому выгодны Минские соглашения и о геополитической взаимосвязи всех стран.

«По большому счету Минская площадка выгодна всем и невыгодна никому. Потому что окончательной результативности она не дает и войну она не остановит. Кстати, в Минске тоже была площадка по армяно-азербайджанскому конфликту, и они там тоже обсуждали вопрос тридцать лет, а результат мы знаем. Но такая площадка дает возможность пообщаться и решать какие-то незначимые вопросы», - подчеркнул он.

Курбан сказал, что сейчас чаша весов качнулась не в нашу сторону, поскольку Америке сейчас выгодно не обострять взаимоотношения с Россией. Потому что Америка находится в состоянии гибридной геополитической войны с Китаем, подтвердил он, и ей Россия нужна как минимум нейтральная, а в идеале как пассивный союзник для того, чтобы не усиливать потенциал Китая.

«И вот мы попали в такую ситуацию, то есть за шесть лет не успели дожать Россию до такой степени, чтобы она полностью развалилась, сдалась и пошла на наши условия. И поэтому сейчас начинаются маневры и колебания. А там очень много завязано даже, казалось бы, где мы, а где Афганистан, но события в Афганистане аукнуться и нам. В геополитике все завязано и в том числе то, что происходит в Минске, является частью глобальных геополитических процессов», - резюмировал он.

Также ранее Бизяев рассказывал, что альтернатива Минску – это перезагрузка украинско-российских отношений.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Бизяева, «Разуть» Китай захотят очень многие и это касается не только коллективного Запада.



