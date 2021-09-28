Крест Господень - символ радости, спасения и победы над грехом. Как сообщает Центр информации УПЦ об этом митрополит Лука (Коваленко) сказал в проповеди в праздник Воздвижения Креста Господня, пишет znaj.ua.

«В каждом уголке земного шара, где только живет человек, можно встретить памятники. Все они в той или иной степени являются выражением благодарности людской. И только Крест Господень не является таковым. Сейчас мы говорим, что это символ победы, символ спасения. А ведь он был соблазном для иудеев и безумием для эллинов. Это теперь он для нас символ радости, а тогда на нём был пригвождён наш Господь. Бог приходит в этом материальный мир к человеку и приносит Себя в жертву. Но не ради этого материального мира, а ради души человеческой. Ради того, чтобы спасти нас и искупить наши грехи Своей кровью», - отметил владыка.

Митрополит Лука объяснил, что вера для материального мира является «безумной», алогичной, потому что она - Божья.

«Человек не может даже мысли допустить, что мир позволяет себя исследовать рациональными методами науки именно потому, что этого хочет Бог. Наука не делает ничего другого, как читает замысел Бога, существующий в этом мире. Если Бог сотворил мир, а современные ученые пытаются его успешно исследовать, то это означает, что не доказательства Бога нужно искать, а вести новые научные изыскания с точки зрения веры. Может, поэтому Господь дал нам её. Ведь она не нуждается ни в каких доказательствах, потому что предполагает полное наше доверие к Создателю. Богу не нужны наши доказательства Его существования, а вот материальному миру, который доверяет больше своим ощущения, нужны. Вот потому и продолжает современный человек больше доверять не своему сердцу, а своей голове», - сказал архиерей.

По его словам, вместо того чтобы верить и исполнять заповеди Божьи, человек ищет им логическое объяснение, продолжает грешить, а значит, ещё больше страдает и больше мучится.

Поздравляя с праздником, митрополит Лука пожелал не поддаваться соблазнам этого мира.

«Конечно, для современного человека постичь тайны Промысла Божьего своим собственным умом и всё объяснить с логической точки зрения, большой соблазн. Взирая на Крест Господень на куполах наших храмов и на могильных холмах, ему трудно поверить, что это и есть символ радости и надежды. Слишком долго этот мир внушал ему совершенно иное. Но стоит ему начать просить у Бога прощения и очищать свою душу от всякой скверны, как он тут же почувствует, а затем поймет, что у человека нет и никогда не будет другой возможности изменить свою жизнь к лучшему, чем вера в спасительную силу Креста Господня», - подытожил архиерей.