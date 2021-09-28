Темой нового выпуска программы «Культ личности» на канале Руслана Бизяева стали вызовы, которые стоят перед государством и государственностью в целом. Подробнее об этом рассказал философ и публицист Сергей Дацюк.

Как говорит философ, сейчас появилась масса вызовов и государство вынуждено с ними работать.

В частности, подчеркивает он, также обеспечение финансовой стабильности перестало быть простой проблемой. «Потому что когда появляется такая штука как криптовалюта, государство вообще не в состоянии принять решение, что по этому поводу делать. Ведь нет никаких средств контроля ни то что у этого государства, а вообще у государств в принципе», - отмечает Дацюк. Сейчас же, говорит он, все приближается к легитимации криптовалюты, а контроля за этим - не будет.

В целом же Дацюк утверждает, что Украина как государство состоялась. «Проблема лишь состоит в том, что сам концепт государства очень сильно менялся за эти 30 лет», - подчеркивает он и добавляет, что таких изменений не было даже за последние 100 лет. В то же время публицист отмечает, что проблема не столько в Украине конкретно, сколько в том, что государство в принципе изменилось повсюду.

Например, он говорит о разрыве связи единства солидарности - это повлекло смещение многих отдельных явлений. Как следствие, заключает эксперт, все - государство, нация, территория - живут в разных реальностях, между которыми нет связи. По его мнению, причиной этому является то, что государству приходится постоянно реагировать на эти внешние вызовы вместо того, чтобы заниматься языково-культурным единством и территорией.

Как сообщала Politeka, Дацюк рассказал, нужно ли украинцам вхождение в историю.

Также Politeka писала о том, что Дацюк объяснил, что значит попасть в историю.



