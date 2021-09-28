Представители Нацкорпуса примут участие в презентации отчетов о пытках на временно оккупированных Россией территориях Украины. Об этом говорится на сайте Национального Корпуса.

"Представители Нацкорпуса примут участие в презентации отчетов о пытках в “ЛДНР”. 29 сентября в 12:00 в Киеве, по инициативе группы содействия развитию Интермариума и Военного братства непокоренных, состоится презентация двух отчетов, подготовленных вице-спикером польского Сейма Малгожатой Гошевский и европарламентершей Анной Фотигой в отношении пыток на оккупированных РФ территориях", - говорится в сообщении.

Указано, что также в презентации примут участие руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин, представитель Высшего совета партии Владислав Соболевский и глава Киевской организации Сергей Тамарин.

"Первый отчет “Russian war crimes in Eastern Ukraine in 2014”, инициированный Малгожатой Гошевской, был передан Международному уголовному суду. Это позволило внести в санкционные списки ЕС ключевых лиц, причастных к военным преступлениям на Донбассе и в Крыму. Второй отчет "Изоляция. Голоса из подвала", подготовленный по инициативе Анны Фотыги, был представлен в Европарламенте", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что количество участников события ограничено, поэтому для участия нужно зарегистрироваться. Сама встреча состоится в Premier Hotel Rus, на улице Госпитальной 4.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус приглашает всех желающих принять участие в открытом тренинге.

Также Politeka сообщала, что Нацкорпус сообщил о начале рассмотрения апелляции дела Довбиша и Кухарчука.