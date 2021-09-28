В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк политический эксперт и экономический обозреватель Светлана Кушнир рассказала, что Ассоциация городов Украины обратилась с требованием к правительству установить граничную цену на газ.

«Ассоциация городов Украины потребовала от правительства установить граничную цену на куб газа в размере 11,20 гривен для того, чтобы они могли купить этот газ и подать населению тепло в квартиры. Правительство проигнорировало обращение Ассоциации городов Украины, сказав, что если они не знают как управлять городами, то пусть освобождают места. У меня вопрос встречный: если вы не можете создать нормальные экономические условия в стране, чтобы люди могли найти себе работу и платили спокойно 15-20% от своего дохода за коммуналку, возможно, вам пора на выход?», - акцентировала она.

Кушнир сказала, сейчас меры городов объединились и стоят щитом, чтобы попытаться защитить своих граждан. Сейчас 59 городов, 59 коммунэнерго не могут начать подготовку к отопительному сезону, подтвердила она, потому что у них из-за неплатежей заблокированы счета. Это 59 населенных пункта, констатировала она, где не подадут тепло в школы, садики и больницы.

«Что сейчас делать местным громадам? У местных властей денег нет, чтобы покупать газ по космической цене. Мало того сейчас идут разговоры, что правительство хочет забрать деньги, которые есть на корреспондентских счетах местных общин. Все что они накопили, а это деньги на капитальные расходы, которые могут быть использованы только во второй половине года, и местные общины за выполненные работы опять не смогут заплатить. Поэтому спасение утопающих – дело рук самих утопающих и на следующих выборах надо хорошо думать, за кого нам голосовать», - резюмировала она.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Кушнирук, что прожиточный минимум нужно рассчитывать в среднем для всей страны.