Политолог-конфликтолог Богдан Петренко в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, кто в школе чаще всего становится буллером и совершает насилие.

"Родители довольно часто обращают на школу, что вы нам воспитали ребенка. Но ребенок приходит в школу, он приносит определенные модели поведения. Не табула раса. Из дома. Если дома есть насилие, то он обязательно принесет насилие в школу. Причем все будет зависеть от того, с кем ребенок себя ассоциирует. Или с жертвой насилия, условно говоря", - сказал Богдан Петренко.

Он отметил, что в современном мире женщины также могут применять насилие в отношении мужчин.

"В зависимости от того, с кем ребенок будет себя ассоциировать, такую роль он и принесет в коллектив. Второе, это, конечно, дети, которым не уделяется надлежащего внимания дома. Вообще их полный игнор. И дети эти не понимают, как им достичь определенных результатов", - добавил Петренко.

По его словам, с появлением кибербуллинга детям стало сложнее, поскольку они не могут прийти домой в зону комфорта, и избавиться травли. При этом ребенок может одновременно быть и жертвой, и обидчиком, и свидетелем.

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