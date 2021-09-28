Политолог-конфликтолог Богдан Петренко в эфире “My.ua” с Екатериной Павловой рассказал, кто в школе чаще всего становится буллером и совершает насилие.
"Родители довольно часто обращают на школу, что вы нам воспитали ребенка. Но ребенок приходит в школу, он приносит определенные модели поведения. Не табула раса. Из дома. Если дома есть насилие, то он обязательно принесет насилие в школу. Причем все будет зависеть от того, с кем ребенок себя ассоциирует. Или с жертвой насилия, условно говоря", - сказал Богдан Петренко.
Он отметил, что в современном мире женщины также могут применять насилие в отношении мужчин.
"В зависимости от того, с кем ребенок будет себя ассоциировать, такую роль он и принесет в коллектив. Второе, это, конечно, дети, которым не уделяется надлежащего внимания дома. Вообще их полный игнор. И дети эти не понимают, как им достичь определенных результатов", - добавил Петренко.
По его словам, с появлением кибербуллинга детям стало сложнее, поскольку они не могут прийти домой в зону комфорта, и избавиться травли. При этом ребенок может одновременно быть и жертвой, и обидчиком, и свидетелем.
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