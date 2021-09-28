60 млн долларов от Соединенных Штатов - это не помощь, а унизительная подачка. Так сказал политолог Юрий Атаманюк в своем блоге.

Эксперт отмечает, что 60 млн долларов от США на оборону - это слишком незначительная сумма в ситуации Украины. «Реально нам дали унизительную подачку», - подчеркивает он. В то же время Атаманюк добавляет, что значительная часть этих средств пройдет через фонды, методички и инструктажи, в целом же эквивалент американской помощи - 5 танков.

По мнению экономиста, в таких вопросах нужно себя уважать, если государство нуждается в реальной помощи - то так и нужно говорить. «В данном случае надо было сказать: «Спасибо, но подумайте о реальной помощи». Формально нам все время показывают звезду с неба. Продажная и пораженческая на все готовая психология», - говорит он.

В то же время Атаманюк объясняет, что поведение Украины на международной арене определяет и отношение мирового сообщества к ней. Следовательно, заключает эксперт, чтобы государство уважали, оно должно этому соответствовать.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почему Европа не инвестирует в Украину.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал, что Европа не заинтересована в активной фазе войны с Россией.