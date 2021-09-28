В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, как на самом деле в Украине состоялась децентрализация.

«Децентрализация в Украине состоялась на самом деле в лучшем случае на 50%, хотя скорее всего гораздо меньше. Потому что в местные органы власти сбросили полномочия, но им не дали главного - финансов, чтобы взять все на свой баланс и полностью финансировать. По-прежнему 80% всех налогов идет на прямую в центральный бюджет, которым распоряжается Кабинет Министров. И только 20% всех налоговых поступлений остается местным бюджетам», - подчеркнул он.

Новак сказал, что после поступления средств в центральный бюджет через механизмы субсидий и дотаций правительство с барского плеча раздает средства в регионы. Там, где лояльный мэр или губернатор, значит получит больше из бюджета, подтвердил он, а там,где не лоялен, ему меньше или вообще ничего по отдельным статьям. То есть фактически в ручном режиме, считает он, решается, кому и сколько дать денег.

«А самих налогов в местные бюджеты идет всего 20%. В процессе административной реформы в центрах ОТГ, действительно, визуально все хорошо, дороги прокладываются, тротуары делаются. Но если от этого центра ОТГ отъехать на 3 километра, вы увидите, что в окрестных селах, которые не стали центрами ОТГ происходит вымирание, вот такая административная реформа. На словах, на пиаре децентрализуют, но не децентрализуем финансы. Финансы по-прежнему идут в центральный бюджет, потому что в центральном бюджете невозможно проконтролировать, как используются деньги», - резюмировал он.

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