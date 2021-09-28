Для чего РФ провела на Донбассе незаконные выборы? На этот вопрос ответил политолог Александр Курбан в программе «Что дальше?» с Любовью Завальнюк на канале «Знай 24».

По словам Курбана, российские выборы в ОРДЛО были на самом деле гибридной спецоперацией с несколькими целями. Попутно он напоминает, что выборы в Госдуму прошли не только на Донбассе, но и частично в оккупированном Крыму.

Далее эксперт рассказывает, чего все же России удалось добиться этими выборами. «Правящая партия России «Единая Россия» получила 10 депутатов», - отмечает он. Кроме этого, говорит Курбан, эти выборы - геополитический камень, который поднял волны и Россия за ними наблюдает. Как он объясняет, так РФ продемонстрировала всему миру и Европе в частности свою активную игру на Донбассе, присутствие там и необходимость договариваться именно с ней.

Также политолог отмечает, что выборы были рассчитаны и на Украину. «Это было давление на Киев, чтобы Киев не спал, не забывал, что есть конфликт, что есть Россия, которая имеет свои интересы», - объясняет он. К тому же, добавляет Курбан, и жители самого Донбасса смогли увидеть заботу России о них. «Что Россия их не бросает. Что Россия их считает своими. И что она вот таким вот образом начинает постепенно их интегрировать», - заключает он.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус обратился к Верховной Раде с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму РФ.

Также Politeka писала о том, что Якубин рассказал, почему Украине не стоит не признавать легитимность выборов в Госдуму России.