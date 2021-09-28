Рассмотрение апелляции по делу Довбыша и Кухарчука не состоялось, поскольку обвиняемых оставили в СИЗО, судебное заседание пришлось перенести. Об этом сообщили представители Нацкорпуса на своем официальном сайте, а по поводу ситуации высказался адвокат осужденных ветеранов Эдуард Вербинец.

На сайте рассказывается, что вчера Апелляционный суд столицы Украины должен был рассмотреть жалобу относительно назначенной меры пресечения черкасским ветеранам Довбышу и Кухарчуку.

Тем не менее, отмечено в публикации, судебное заседание не состоялось из-за отсутствия обвиняемых, их просто не доставили в суд и не организовали видеосвязь. «По словам одного из адвокатов ребят Эдуарда Вербинца, такие действия направлены на затягивание дела и продолжение незаконного заключения Кухарчука и Довбыша под стражей», - говорится на сайте.

Представители Нацкорпуса сообщают, что рассмотрение апелляционных жалоб по этому делу перенесли на 5 октября. Вместе с тем адвокат осужденных ветеранов, отмечается в публикации, уже подал ходатайство по оформлению нотариальной доверенности на представительство интересов Дмитрия Кухарчука, который баллотируется на выборы в ВР от Нацкорпуса. «Впрочем, по словам защитника, пока соответствующее ходатайство не удовлетворили», - сообщается на сайте.

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Как сообщала Politeka, судебное заседание по рассмотрению апелляции дела ветеранов Довбыша и Кухарчука перенесли на 5 октября.

Также Politeka писала о том, что Нацкорпус сообщил о начале рассмотрения апелляции дела Довбыша и Кухарчука.