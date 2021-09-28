Народный депутат Гео Лерос вновь оказался в центре громкого политического скандала

Как сообщают Українські новини на этот раз в сеть попало видео, где нардеп получает 20 тыс долларов за дискредитацию нардепа Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого. Видео о заказных провокациях опубликовал политический эксперт Михаил Шнайдер в своем Facebook.

В прошлом году Гео Лерос обнародовал аудиозапись, на которой голоса, похожие на народного депутата Николая Тищенко и бизнесмена Дениса Комарницкого, обсуждают крышевание коррупции. При этом Лерос заявил, что получил аудиозапись от сотрудника СБУ, которому приказали уничтожить все доказательства этого дела.

Новое видео показывает, как за две недели до того Лерос встречается с анонимным заказчиком в одном из киевских офисных центров. Он получает 20 тыс долларов и подробные инструкции.

Согласно договоренностям, Лерос должен рассказать с трибуны Верховной Рады, что Тищенко на самом деле имеет тесные связи с бизнесменом Комарницким, а в качестве доказательства включить аудиозапись, полученную от заказчика. По легенде, запись Лерос предоставил сотрудник СБУ, который «знает», кто на самом деле поджег авто нардепа. После этого Гео Лерос должен был попросить усилить его охрану из-за возможного преследования.

Ранее сообщалось, что народный депутат Гео Лерос получил 10 тыс долларов за слив компромата против одного из участников избирательной гонки в Киеве.