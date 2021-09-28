Анастасия Волочкова снова продемонстрировала себя полностью оголенной.
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова снова решила показать себя поклонникам в оголенном виде. Стоит сказать, что за последнее время с ее именем связано слишком много скандалов. Все еще не могут забыть то, как она опозорилась во дворе своего дома. Теперь же Волочкова решила продемонстрировать себя полностью оголенной в купели, пишет Hyser.ua.
Стоит сказать, что в такой локации она уже не один раз себя показывала. На новом фото Волочкова позирует только в одной банной шапке и с веником, которым она прикрыла все самые откровенные места.
"Восстановиться после нагрузки всегда помогают русская баня, ледяная Купель и любовь😊🌺❤️", - подписала новый снимок Анастасия Волочкова.
В комментариях пользователи сети снова не поняли такого выпада балерины и не забыли напомнить ей про прошлый провал. Только малая часть восхитилась ее смелостью.
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К слову, Волочковой уже не привыкать выслушивать большое количество критики в свой адрес.
"Только соседям не показывайтесь на глаза, Да, норм все, завидуйте молча, живёт в свое удовольствие, делает, что хочет, как хочет. ✌️✌️✌️👋👋👋👋, Согласна! С лёгким паром, Настя!❤️, Красотка ! Эталон красоты и женственности ❤️🔥👏, Ну это понятно, нужно отмыться и отскоблиться от "добрых друзей". Вот только для неё это стало смыслом жизни. По другому она уже не может и не умеет., Настенька не пейте , вы когда трезва прекрасный человек!, интересно, куда вы прячете своих таджиков и их детей, когда обнажённой по двору гуляете)". - написали в сети.