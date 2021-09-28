Во время обследования Госэкоинспекцией участки лесохозяйственного назначения в Житомирской области было выявлено, что неустановленные лица добыли около 18 тысяч кубометров песчаника. Убытки составили почти 13 миллионов гривен.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, передает «Знай» со ссылкой на сайт ведомства.

"Нарушение содержит признаки уголовного, поэтому материалы проверки и сумма рассчитанных убытков были направлены в правоохранительные органы. Выявленным нарушителям будет предъявлена претензия о возмещении средств", - отметил Андрей Малеванный.

По его словам, в прошлом году именно нарушения в сфере пользования недрами нанесли Украине больше всего убытков.

«За 12 месяцев Госэкоинспекция рассчитала сумму ущерба в размере 800 миллионов гривен. Бесконтрольная добыча полезных ископаемых наносит сильный удар по всем элементам окружающей среды. Нарушители уничтожают зеленые насаждения, чтобы добраться ресурсов, распахивают землю, сеют уничтожения почвенной фауны», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Он добавил, что сегодня проблема защиты недр находится на особом контроле руководства государства. В частности, Совет нацбезопасности и обороны принял решение о проведении аудита всех разрешений на пользование недрами, которые выдавались с 1991 года, чтобы выявить просроченные и незаконно выданные лицензии. Также уже разработан новый Кодекс О недрах, где приоритетом определена экологизация и внедрение энергоэффективных технологий.

"Для эффективной защиты недр также важно обеспечить более действенный природоохранный контроль. На экологической повестке дня – принятие законопроекта №3091, который обеспечит высокую ответственность за недопуск инспектора на проверку, разграничение функций ГЭИ и Госгеонедр и другие изменения, важные для усиления защиты окружающей среды», - заявил Андрей Малеваный.