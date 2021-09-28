В новом выпуске программы «Суть событий» на канале ZNAJ.UA с журналисткой Любовью Завальнюк экономический эксперт Олег Пендзин рассказал, что возмещение разницы в цене на газ для местных бюджетов станет огромной проблемой.

«Населению этого года по летнему контракту газ будет предоставляться по 7,96 гривен, а для предприятий жилищно-коммунального хозяйства, которые предоставляют тепло, по 7,45 гривен. Но такая цена для жилищно-коммунальных хозяйств будет предоставляться в пределах лимитов определенных и утвержденных НАК «Нафтогазом». Лимит - это средняя величина, которая этими коммунальными предприятиями использовалась на газ для тепла на протяжении последних трех лет», - сообщил он.

Пендзин пояснил, что берется средняя цифра за последние три года и в рамках этой средней цифры устанавливается лимит, и на эту величину в пределах этого лимита будет цена 7,45 гривен. Но проблема заключается в том, подчеркнул он, что с тех трех последних лет, по которым рассчитывается лимит, два года были теплыми. Если этот год будет холодным, то предприятиям не хватит лимита, подтвердил он, тогда НАК «Нафтогаз» на превышение лимитов поставляет газ предприятиям по рыночной цене.

«Эту разницу в тарифах между рыночной ценой газа и фактической, которая была заложена в тарифах в пределах лимита, должны погашать бюджеты местных органов власти. У них нет этих денег и если зима в этом году будет холодная, мы снова столкнемся с ситуацией, которая была зимой 2020 - 2021 года. Лимиты были переиспользованы, но разница в цене, которая была заложена и рыночной ценой, была не значительной. А сейчас цена газа по лимиту заложена в 7,45 гривен, а фактическая рыночная цена составляет 21-22 гривен за куб. Я просто не могу представить себе во что местным бюджетам выльется возмещения разницы», - резюмировал он.

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