В своем блоге политолог Михаил Чаплыга заявил, что недавно Европейский суд по правам человека принял абсолютно нелогичное решение.
По мнению эксперта, решение Европейского суда по правам человека не логичное и теперь стоит задуматься, стоит ли Украине имплементировать его. «Собственники страничек в социальных сетях несут ответственность за комментарии, которые размещены под постами», - рассказывает он.
Чаплыга объясняет, что некоторые пользователи социальных сетей делают много публикаций в день, а потому контролировать старые посты и комментарии под ними они не могут. «Мало ли что там пишут, страница то открытая...», - отмечает эксперт.
В частности сам он отмечает, что может на день публиковать 4-5 постов, а потому найти посты двухмесячной давности уже вряд ли возможно. «И тут вдруг появится какая-то диктаторская власть, которая скажет: «Ага Михаил, попался!», - говорит политолог.
По словам Чаплыги, Европейский суд по правам человека, рассматривая вопросы, не углубляется в их суть, он рассматривает предмет, оценивает, произошло ли нарушение прав, и смотрит на законодательство государства. Тем не менее, говорит он, окончательно еще ничего не решено и, скорее всего, это решение оспорят.
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Как сообщала Politeka, Чаплыга рассказал, как работает рента недр, принадлежащих народу.
Также Politeka писала о том, что Чаплыга заявил, что многие люди не хотят видеть реальность, которая их окружает.