Каковы дальнейшие перспективы Минского процесса? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает кандидат наук по социальным коммуникациям Александр Курбан.

«Россия от Минских соглашений не получила и в ближайшее время не получит того результата, на который она рассчитывала. России не нужен Донбасс, ей нужен контроль над Украиной – либо непосредственно, либо через своих представителей в украинской власти. Такими представителями как раз могли бы стать выходцы из ОРДЛО, избранные в парламент. Разумеется, Украина на это не пойдёт, и наши западные союзники тоже. Поэтому договориться не получится. И пока у России есть деньги на то, чтобы вести войну – война будет продолжаться», - считает эксперт.

По его мнению, любой поиск точек соприкосновения с Россией бесполезен.

«Никакие точки соприкосновения не будут срабатывать, пока стороны не добьются своей основной цели. А населению ОРДЛО сейчас уже всё равно, кто будет править территориями, лишь бы всё это закончилось. Неважно, Россия туда придёт или Украина. Главное, чтобы перестали стрелять и экономика начала работать. Донбасс реально голодает, там нет работы. Его жителям не до политики», - говорит Александр Курбан.

Как сообщает Politeka , ранее политолог Руслан Бизяев сравнил ситуацию на Донбассе с Гордиевым узлом, который можно только разрубить, но не развязать.