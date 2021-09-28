Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал, что Европа не заинтересована в активной фазе войны с Россией. По его словам, европейские страны наоборот сотрудничают с Россией.

По словам эксперта, призывы, что Украина может военным способом отвоевать Донбасс, можно делать в качестве поднятия боевого духа армии и сплоченности нации, но главное, чтобы они не заканчивались действиями, потому что надо понимать, что последует.

«Многие у нас рассказывают, что в случае активной фазы (приводят в пример конфликт Армении с Азербайджаном) мы восстановим контроль над утерянными территориями, как Азербайджан. Но почему не говорят, что мы можем оказаться в роли Армении и потерять территории?», — сказал Атаманюк.

Как отметил экономист, государство и суверенитет нужно отстаивать, но у нас есть переговорная площадка, и нет враждебной риторики со стороны Евросоюза, подталкивающей нас к военным действиям.

«Дипломатически и экономически (европейские, — Ред.) страны хотят даже не воевать через нас с Россией, а они активно с ней сотрудничают», — сказал Атаманюк.

Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почему Европа не инвестирует в Украину.

Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Я расцениваю это высказывание президента Эстонии, как очень хороший сигнал для нашей власти.