Экономист Юрий Атаманюк в своём блоге рассказал, что Европа не заинтересована в активной фазе войны с Россией. По его словам, европейские страны наоборот сотрудничают с Россией.
По словам эксперта, призывы, что Украина может военным способом отвоевать Донбасс, можно делать в качестве поднятия боевого духа армии и сплоченности нации, но главное, чтобы они не заканчивались действиями, потому что надо понимать, что последует.
«Многие у нас рассказывают, что в случае активной фазы (приводят в пример конфликт Армении с Азербайджаном) мы восстановим контроль над утерянными территориями, как Азербайджан. Но почему не говорят, что мы можем оказаться в роли Армении и потерять территории?», — сказал Атаманюк.
Как отметил экономист, государство и суверенитет нужно отстаивать, но у нас есть переговорная площадка, и нет враждебной риторики со стороны Евросоюза, подталкивающей нас к военным действиям.
«Дипломатически и экономически (европейские, — Ред.) страны хотят даже не воевать через нас с Россией, а они активно с ней сотрудничают», — сказал Атаманюк.
Дочь Пугачевой Орбакайте появилась за ручку с известным актером, поразив публику: "Немножко грустно"
Горбунов с Осадчей показали новорожденного сына, выйдя вместе на прогулку: "Ну какие вы милые"
20-летняя внучка Софии Ротару в микро-топе похвасталась похудевшей фигурой: "Очень нежно"
В странной гибели знаменитого российского актера нашли "украинский след": "Хотели припугнуть, но..."
Внезапно остановилось сердце известного украинского артиста, ему было всего 40 лет: "Это большая потеря"
Как сообщала Politeka, Атаманюк объяснил, почему Европа не инвестирует в Украину.
Также Politeka публиковала слова Атаманюка: Я расцениваю это высказывание президента Эстонии, как очень хороший сигнал для нашей власти.