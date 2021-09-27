Какими могли быть причины покушения на помощника президента Сергея Шефира? Свои предположения на этот счет высказал украинский юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко в программе «Романенко. Беседы» .

Прежде всего гость программы отмечает, что этот инцидент с Шефиром - не столько покушение, сколько, очевидно, попытка вывести президента Зеленского на эмоции и взять на крючок. Он подчеркивает, что Шефир довольно близок для Зеленского, он друг президента. «Здесь, очевидно, именно была задача не так кого-то убить - слава Богу, все живы - как включить в президенте триггер», - рассуждает Друзенко.

Также он комментирует теорию о причастности к покушению олигархов, мол, так они пытаются повлиять на процесс деолигархизации. Здесь же, говорит юрист, подключается теория классовой борьбы, поскольку сам Офис президента говорит об успешности деолигархизации и, мол, произошла месть. Эксперт добавляет, что каждый олигарх имеет, что скрывать, и некоторые из них были замешаны в криминале. Тем не менее, он сомневается в этой теории: «Уровень выполнения говорит о том, что на самом деле, если бы это были олигархи - наверняка бы выполнили лучше».

В целом же Друзенко отмечает, что это покушение - плохой прецедент. «Что стало прологом к большому террору Сталина? Убийство Кирова. Враги не дремлют», - подчеркивает гость программы.

Как сообщала Politeka, Друзенко прокомментировал общественную реакцию на покушение на Сергея Шефира .