В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин экономист, председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, что экономического развития страны не будет, пока не будет разработана стратегия экономического развития Украины на 20 лет вперед.

«Я считаю, что несмотря на те сроки, которые сейчас есть, правительство не имеет права даже предлагать бюджет на 2022 год без предварительно утвержденной стратегии экономического развития или модели экономического развития Украины минимум на 20 лет вперед. И ежегодный бюджет должен служить инструментом реализации этой 20 летней стратегии. Все бюджеты следующие 20 лет должны реализовывать поэтапно выбранную наконец-то и утвержденную стратегию экономического развития», - подчеркнул он.

Новак сказал, что без модели экономического развития ничего существенного в экономике страны, а соответственно в нашей жизни не изменится. Если нет принятой экономической модели и под нее не формируются годовые бюджеты, уверен он, то дальше никакого нет смысла что-то обсуждать. Потому что без стратегии экономического развития, подтвердил он, сотни тысяч украинцев выезжают за границу и не возвращаются.

«Вот что надо обсуждать и почему так происходит и когда мы это прекратим. А не поднимать спекулятивные темы, от которых ничего не зависит, кроме картинки и эмоций. А власть и парламент ничего не делают для развития, потому что оно не закладывается. Как и раньше, сейчас для нас снова бюджет – это самоцель. Примут его под елку или не под елку. Но от этого в стране ничего не изменится, если структура бюджета такая же, как и 20 лет назад. Это абсолютно ничего не меняет, потому что главное - суть и содержание, а содержание не меняется, вот в чем главная проблема», - резюмировал он.

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