Во время последней проверки полигона, эксплуатируемого КП «Коммунальщик» Вышгородского городского совета, ГЭИ обнаружила засорение территорий, не предназначенных для захоронения мусора.

Убытки составили около 55 миллионов гривен.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный – говорится на сайте ведомства.

Он добавил, что площадь полигона составляет 5 гектаров, но по факту достигает 20 гектаров за счет незаконно используемых земель. Также зафиксирован ряд нарушений правил эксплуатации.

«Госэкоинспекция рассчитала и предъявила предприятию ущерб на сумму около 55 миллионов гривен, а по фактам засорения уже открыто 2 уголовных производства. ГЭИ также обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о принудительном взыскании ущерба и в Киевский окружной административный суд с требованием прекратить деятельность КП «Коммунальник», - рассказал Андрей Малеваный.

По словам главы ГЭИ, случаи такого масштабного засорения территории в Украине совсем не единичны.

«Около трети всех полигонов работают с несоблюдением экологических требований. За 8 месяцев 2021 года Госэкоинспекция выявила больше всего нарушений именно в сфере обращения с отходами – более 10 тысяч. Это больше, чем за весь прошлый год», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Одна из основных причин несовершенства сферы обращения с мусором – нежелание общин развивать инфраструктуру.

«Они не разрабатывают Схемы санитарной очистки, чем не закрепляют четкие правила управления отходами. Нередко это приводит к определению перевозчика с нарушениями, поэтому вывозом мусора занимаются недобросовестные компании. Они вывозят его на свободные земельные участки, образуя сеть несанкционированных свалок», - отметил Андрей Малеваный.

Именно поэтому специалисты ГЭИ способствуют усилению ответственности за такие нарушения.

"В частности, подготовили и способствовали утверждению изменений в методику по расчету убытков за загрязнение земельных ресурсов. Также совместно со специалистами Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов специалисты инспекции готовят проект изменений в КоАП по повышению админштрафов. Санкция за нарушение требований по обращению с отходами вырастет в 3 раза (с 850 до как минимум 2550 гривен для должностных лиц). Общины должны понимать, что в случае бездействия вынуждены будут тратить местные бюджеты на уплату убытков и штрафов вместо вложить их в мусороперерабатывающие заводы или пункты сортировки», - заявил Андрей Малеваный.

Чиновник подчеркнул, что европейский опыт обращения с отходами базируется на принципе минимизации мусора путем уменьшения его выработки, повторного использования, переработки.

"Такая практика в Украине должна быть внедрена после принятия законопроекта № 2207-1-д «Об Управлении отходами». Он вводит иерархию обращения с мусором, ответственность производителя за образованные отходы и тому подобное. Но главное-он предусматривает привлечение бизнеса к развитию местной «мусорной» инфраструктуры. Это позволит помочь местным общинам наладить эффективную систему управления отходами. Надеюсь, что законопроект будет принят во втором чтении уже в ближайшее время, и Украина перейдет на путь устойчивого обращения с отходами», - добавил Андрей Малеваный.