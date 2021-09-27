Представители Национального Корпуса на официальном сайте сообщили, что 2 октября в Киеве состоится тренинг «Тотальное сопротивление». В публикации указано, что приглашаются люди с любым уровнем подготовки.
«Приглашаем всех желающих принять участие в открытом тренинге, который состоится в субботу, 2 октября, на территории завода «Атек» (проспект Победы, 83) по инициативе Андрея Билецкого», - говорится в публикации.
В сообщении сказано, что последние события в мире, а именно военные учения в Беларуси и Северный поток-2 – это опасные для Украины сигналы, которые приближают Украину к возможной полномасштабной войне.
«Сегодняшняя власть не делает ничего, чтобы страна была готова встретить врага, а украинцы не боялись полномасштабного наступления России. Как всегда, украинцы должны рассчитывать только на самих себя – тренироваться и готовиться к любому развитию событий», - подчеркивается в публикации.
Также в Telegram сообщили программу мероприятия:
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10:00 – сбор и построение участников подготовки;
10:30 – начало (деление на 6 групп, знакомство с инструкторами и разведения на контрольные точки)
11:00-13:00 – 2 круга занятий;
13:00-14:00 – перерыв на обед;
14:00-18:00 – 4 круга занятий;
18:00 – финальное построение.
«В программе занятия по тактике, медицине, ножевому бою, тренировки на полосе препятствий и знакомство с оружием и экипировкой, а также тематические фотозоны», - говорится в публикации.
Участники с любым уровнем подготовки должны зарегистрироваться в специальной форме, на которую дана ссылка на сайте.
Как сообщала Politeka, Нацкорпус остается под судом в Киеве, где под стражей оставили ветеранов российско-украинской войны: впереди еще три заседания.
Также Politeka сообщала, что Жорин раскритиковал политику украинской власти в отношении людей причастных к агрессии РФ.