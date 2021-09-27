Представители Национального Корпуса на официальном сайте сообщили, что 2 октября в Киеве состоится тренинг «Тотальное сопротивление». В публикации указано, что приглашаются люди с любым уровнем подготовки.

«Приглашаем всех желающих принять участие в открытом тренинге, который состоится в субботу, 2 октября, на территории завода «Атек» (проспект Победы, 83) по инициативе Андрея Билецкого», - говорится в публикации.

В сообщении сказано, что последние события в мире, а именно военные учения в Беларуси и Северный поток-2 – это опасные для Украины сигналы, которые приближают Украину к возможной полномасштабной войне.

«Сегодняшняя власть не делает ничего, чтобы страна была готова встретить врага, а украинцы не боялись полномасштабного наступления России. Как всегда, украинцы должны рассчитывать только на самих себя – тренироваться и готовиться к любому развитию событий», - подчеркивается в публикации.

Также в Telegram сообщили программу мероприятия:

10:00 – сбор и построение участников подготовки;

10:30 – начало (деление на 6 групп, знакомство с инструкторами и разведения на контрольные точки)

11:00-13:00 – 2 круга занятий;

13:00-14:00 – перерыв на обед;

14:00-18:00 – 4 круга занятий;

18:00 – финальное построение.

«В программе занятия по тактике, медицине, ножевому бою, тренировки на полосе препятствий и знакомство с оружием и экипировкой, а также тематические фотозоны», - говорится в публикации.

Участники с любым уровнем подготовки должны зарегистрироваться в специальной форме, на которую дана ссылка на сайте.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус остается под судом в Киеве, где под стражей оставили ветеранов российско-украинской войны: впереди еще три заседания.

Также Politeka сообщала, что Жорин раскритиковал политику украинской власти в отношении людей причастных к агрессии РФ.