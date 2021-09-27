Руководитель Центрального штаба Национального Корпуса Максим Жорин и лидер Национального корпуса Андрей Билецкий в своих блогах прокомментировали перенос судебного заседания по обвиняемым Дмитрию Кухарчуку и Олегу Довбышу.

«Ребят не привезли из СИЗО, не организовали видеосвязь и перенесли заседание на 5 октября. ОП боится улицы, ветеранов и активной части общества, поэтому решили затянуть процесс, надеясь, что мы «устанем» и перестанем ходить на заседания», - отметил Жорин.

В блоге отмечено, судебное заседание перенесли из-за того, что обвиняемых Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша не привезли в суд из СИЗО.

«Сегодня должен был начаться суд по делу черкасских ветеранов Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука. По указанию с Банковой их на два месяца отправили в СИЗО по абсолютно надуманным статьям», - комментирует Билецкий в своем блоге.

Напомним, сегодня под Апелляционным судом в Киеве собралась акция в поддержку заключенных Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука.

«Мы соберемся и через неделю, и будем поддерживать своих до конца!», - заявил Билецкий в блоге.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о начале рассмотрения апелляции дела Довбиша и Кухарчука.

Также Politeka сообщала, что Жорин раскритиковал политику украинской власти в отношении людей причастных к агрессии РФ.