Какая встреча на заседании Генеральной ассамблеи ООН оказалась для украинского лидера Владимира Зеленского наиболее успешной? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог-международник Николай Волковский.
«Я высоко оцениваю встречу Зеленского с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. И очень важно, что эта встреча произошла не в кулуарах. Кстати, между визитами Зеленского в США на встречу с Байденом и на Генассамблею прошло всего 19 дней – это самый короткий перерыв в истории независимой Украины. Также важно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш при встрече с Зеленским не вспомнил его критику в адрес международной организации. Вопреки мнению украинских СМИ, в ООН не восприняли эту критику как оскорбление. Теперь интересно, как на это отреагируют мировые аналитические агентства, и поддержат ли они позицию Зеленского», - отмечает эксперт.
Также он коснулся темы встречи главы украинского государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
«Соединённое королевство по-прежнему занимает не последнее место в мировом сообществе. Это подтверждается и созданием системы коллективной безопасности между этой страной, США и Австралией. Я надеюсь на сотрудничество Украины с Великобританией и в оборонной сфере, и в экономике», - говорит Николай Волковский.
Как сообщает Politeka, ранее юрист Марина Ставнийчук отметила важность для Украины поддержки со стороны Генеральной ассамблеи ООН.
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Также Politeka сообщала, что бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прокомментировал перспективы Шанхайской организации сотрудничества.