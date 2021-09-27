Какая встреча на заседании Генеральной ассамблеи ООН оказалась для украинского лидера Владимира Зеленского наиболее успешной? Своё мнение об этом в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог-международник Николай Волковский.

«Я высоко оцениваю встречу Зеленского с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. И очень важно, что эта встреча произошла не в кулуарах. Кстати, между визитами Зеленского в США на встречу с Байденом и на Генассамблею прошло всего 19 дней – это самый короткий перерыв в истории независимой Украины. Также важно, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш при встрече с Зеленским не вспомнил его критику в адрес международной организации. Вопреки мнению украинских СМИ, в ООН не восприняли эту критику как оскорбление. Теперь интересно, как на это отреагируют мировые аналитические агентства, и поддержат ли они позицию Зеленского», - отмечает эксперт.

Также он коснулся темы встречи главы украинского государства с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Соединённое королевство по-прежнему занимает не последнее место в мировом сообществе. Это подтверждается и созданием системы коллективной безопасности между этой страной, США и Австралией. Я надеюсь на сотрудничество Украины с Великобританией и в оборонной сфере, и в экономике», - говорит Николай Волковский.

Как сообщает Politeka, ранее юрист Марина Ставнийчук отметила важность для Украины поддержки со стороны Генеральной ассамблеи ООН.

Также Politeka сообщала, что бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко прокомментировал перспективы Шанхайской организации сотрудничества.



