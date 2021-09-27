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Начальник отдела в Офисе Генерального прокурора Александр Пидлисный может скрывать в официальных декларациях о доходах настоящий уровень своей жизни. На это обратил внимание блогер Михаил Шнайдер. По его словам, информацию об имуществе прокурора ему сообщили «порядочные люди из системы».

«Знакомьтесь, начальник отдела в Офисе Генерального прокурора Александр Анатольевич Пидлисный. По декларации – не церковная мышь, но скромный служитель закона. Из нажитого – квартира на 100,4 кв. м в Киеве, а также автомобиль Nissan X-trail 2008 года, оформленный… на маму. Ещё на маму оформлен дом на 80,2 кв. м и земельный участок на 712 кв. м (кроме этого, у нее еще есть официальный дом и участок на 600+ кв. м). Дом есть в инстаграме старшего сына Пидлисного, но, кажется, он намного больше 80 кв. м. Там же брендовые шмотки, аксессуары и поездки за границу», – написал Шнайдер.

По словам блогера, жена прокурора Анна Пидлисная за время его работы в прокуратуре Киевской области стала владелицей недвижимости и бизнеса в том же регионе. Так, в ЖК «Петровский квартал» она приобрела помещение в 59,7 кв. м под открытие детского садика. А еще два помещения по тот же садик – 48,6 кв. м и 30,1 кв. м – ей якобы подарил брат. Шнайдер пишет о том, что большинство материальных приобретений этой семьи связано с работой Пидлисного на прокурорский клан Мамоянов.

Также, по информации блогера, Александр Пидлисный участвовал в конкурсах на должности в ГБР и САП, но не прошел.

«Теперь, предчувствуя, что карьера в прокуратуре идёт к закату, парень получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. Так что будьте осторожны, выбирая адвоката в Киевской области. Мало ли кто попадётся», – добавил Шнайдер.