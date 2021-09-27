Может ли борьба со старыми олигархами привести к появлению новых? Ситуацию в программе «My.ua» комментирует политолог Андрей Кучер.

«Появление возле Зеленского новых олигархов стало бы для него трагедией. Если не будет досрочных парламентских или президентских перевыборов, то свой олигарх создаст для президента серьёзную проблему. Если власть будет проявлять несправедливость, то её просто снесут. Поэтому такой сценарий нужно предугадывать заранее. Я всё-таки считаю, что досрочные перевыборы и президента, и парламента могут сыграть на руку Зеленскому. Впрочем, с чисто законодательной точки зрения я сейчас не вижу оснований для них, хотя инсайдерские источники сообщают, что такой вариант вроде бы разрабатывается. С политической точки зрения я тоже не вижу оснований для перевыборов, я просто рассматриваю варианты, при которых Зеленский может продлить своё существование в политике с наименьшими потерями. Чем позже состоятся перевыборы, тем хуже для Зеленского, и это касается выборов и президента, и парламента», - считает политолог.

По его мнению, наихудший для власти вариант – это перевыборы в обычный срок в 2024 году.

«Сейчас «Слуга народа» может стабильно рассчитывать на 20 процентов голосов, но к следующим выборам этот показатель может опуститься до восьми процентов», - говорит Андрей Кучер.

Как сообщает Politeka, ранее собственник компании «Тект» Вадим Грибрассказал о методах борьбы с украинскими олигархами.

Также Politeka сообщала, что юрист Геннадий Друзенко прокомментировал закон, направленный против олигархов.