В Киеве начали рассматривать апелляцию дела Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука. Об этом заявили представители Национального Корпуса на официальном сайте, а судебное заседание можно посмотреть в прямом эфире.

Как говорится в публикации, 30 августа по решению Печерского районного суда столицы Украины ветераны войны с РФ остались под стражей. Представители Нацкорпуса акцентируют на том, что обвинения Довбыша и Кухарчука не имеют никаких обоснований и вообще сфабрикованы. Вместе с тем суд, подчеркнуто на сайте, принял свое решение еще до опровержения доводов против ветеранов.

Следовательно представители Нацкорпуса призывают украинцев поддержать несправедливо осужденных ветеранов. «В понедельник, 27 сентября, в 11:00 в Киевском апелляционном суде состоится рассмотрение апелляционных жалоб относительно меры пресечения для черкащан Дмитрия Кухарчука и Олега Довбыша», - сообщается в публикации.

В то же время представители Нацкорпуса акцентируют на том, что эти несправедливые меры суд назначил людям, которые защищали государство на фронте, а не настоящим врагам. «Мы выйдем под суд, чтобы поддержать ребят и выразить протест против репрессий и позорной несправедливости к патриотам», - говорится на сайте.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус остается под судом в Киеве, где под стражей оставили ветеранов российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Жорин раскритиковал политику украинской власти в отношении людей, причастных к агрессии РФ.