О чём следовало бы знать тем, кто приобретает квартиры, чтобы сдавать их в аренду? Свои рекомендации в программе «My.ua» даёт президент Союза Специалистов по недвижимости Виктор Несин.

«Первичный рынок жилья всегда будет пользоваться большим спросом, чем вторичный. Но тут важен сам момент перехода объекта с первичного рынка на вторичный. Как только человек получил документы, жильё перешло на вторичный рынок – но ведь сам дом от этого старее не стал. На жильё в не новых домах тоже есть спрос, но там, конечно, намного ниже цена. У собственников старого жилого фонда есть такая нехорошая тенденция: они своё жильё сдают, что называется, до последнего – в перерывах между арендаторами никто ремонт не делает. А квартиру всё-таки нужно содержать в достойном виде. Но на практике даже если что-то и делается, то недостатки жилья не устраняют, а только прячут», - сетует гость программы.

Поэтому, по его словам, такие квартиры снимают только те, у кого нет денег на аренду чего-то получше.

«Я всегда говорю владельцам жилья: от вас съехал арендатор – так приведите квартиру в порядок. Вы же на этом деньги зарабатывали. Приведите в порядок сантехнику, электрику, полы, стены. А они отвечают: мы же эту квартиру всё равно дороже не сдадим», - рассказывает Виктор Несин.

Как сообщает Politeka, ранее президент Ассоциации риэлторов Юрий Пита отметил постоянный рост спроса на небольшие квартиры.

Также Politekaсообщала, что он назвал факторы, которые влияют на стоимость аренды жилой недвижимости.