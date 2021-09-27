О чём следовало бы знать тем, кто приобретает квартиры, чтобы сдавать их в аренду? Свои рекомендации в программе «My.ua» даёт президент Союза Специалистов по недвижимости Виктор Несин.
«Первичный рынок жилья всегда будет пользоваться большим спросом, чем вторичный. Но тут важен сам момент перехода объекта с первичного рынка на вторичный. Как только человек получил документы, жильё перешло на вторичный рынок – но ведь сам дом от этого старее не стал. На жильё в не новых домах тоже есть спрос, но там, конечно, намного ниже цена. У собственников старого жилого фонда есть такая нехорошая тенденция: они своё жильё сдают, что называется, до последнего – в перерывах между арендаторами никто ремонт не делает. А квартиру всё-таки нужно содержать в достойном виде. Но на практике даже если что-то и делается, то недостатки жилья не устраняют, а только прячут», - сетует гость программы.
Поэтому, по его словам, такие квартиры снимают только те, у кого нет денег на аренду чего-то получше.
«Я всегда говорю владельцам жилья: от вас съехал арендатор – так приведите квартиру в порядок. Вы же на этом деньги зарабатывали. Приведите в порядок сантехнику, электрику, полы, стены. А они отвечают: мы же эту квартиру всё равно дороже не сдадим», - рассказывает Виктор Несин.
Как сообщает Politeka, ранее президент Ассоциации риэлторов Юрий Пита отметил постоянный рост спроса на небольшие квартиры.
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Оскорбившая Ротару Ангелина Вовк рассказал о подлом поступке Пугачевой: "Никто не извинился"
Внезапно остановилось сердце известного украинского артиста, ему было всего 40 лет: "Это большая потеря"
Жена продюсера "Квартал 95" обратилась с требованием к украинцам: "Пообещайте, что..."
Александр Эллерт впервые рассказал, что у него с Мишиной после ссоры: "Отстань"
Также Politekaсообщала, что он назвал факторы, которые влияют на стоимость аренды жилой недвижимости.