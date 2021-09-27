Украинский философ Сергей Дацюк в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, как можно создать будущее для временно оккупированного Крыма.

“Будущее Крыма. Мы создали “Крымскую платформу”. Как бы я себе видел появление будущего Крыма. Приходят люди, собираются, и говорят: “Смотрите, мы по отношению Крыма разворачиваем эти проекты, эти программы. Мы разворачиваем такие международные структуры. Мы разворачиваем движения исследования. Исследуем Крым”. И вот оно, в этих исследованиях, в этих программах, в этих проектах, начинает жить”, - сказал Сергей Дацюк.

По его словам, на Крымской платформе не было озвучено конкретной стратегии о его возвращении.

“Как может возникнуть будущее Крыма, если ты собрал “Платформы”, а говоришь ни о чем? Будущее — это же не грибы после дождя. Прошел дождь, выросли грибы. Чтобы это случилось — кто-то же должен его случить. Чтобы у тебя появились процессы, в которых возникает будущее Крыма. Положить некое исследование, или даже не одно, а несколько. Они становятся основанием проектов, программ, и оно у тебя просто возникает. Ты включаешь Крым по факту”, - добавил Дацюк.

Он отметил, что Крым можно взять языком или любовью.

Как сообщала Politeka, Дацюк заявил, что мы включаемся в схему подчинения чужому мышлению, чужому геополитическому влиянию.

ТакжеPoliteka сообщала, что Атаманюк заявил, что Украину Бог любит, и всегда дает возможности, которые мы, к сожалению, всё время теряем.