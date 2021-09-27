На канале «Православная церковь» настоятель Свято-Воскресенского храма памяти погибшим и ветеранам Афганистана УПЦ (Киев), протоиерей Сергий Ющик объяснил, в чем заключается уникальность таинства соборования и как оно может исцелить тело человека.
Как объясняет священнослужитель, человек получил от Бога не только примеры нравственной жизни и закон, но и его помощь в виде таинства. «Таинство Православной церкви - это не просто молитвослов, но и способ общения Бога с человеком», - подчеркивает он.
Ющик рассказывает, что в целом таинства рассчитаны на то, чтобы человек присоединился к таинству Боговоплощения. Но подробнее настоятель останавливается на таинстве соборования. «Таинство соборования это интересное и уникальное таинство», - подчеркивает он. По словам священнослужителя, оно исцеляет тело и душу человека, то есть исцеление тела происходит через исцеление души.
В то же время он ссылается на священное писание: там сказано, что здоровье тела человека зависит от состояния его духа, хоть это и работает не всегда. По словам Ющика, обязательное наказание человеку от Бога за каждый его грех - это иудейское верование, а Христос говорил иначе: болезнь во славу Божию. «Не всегда нужно в своих немощах или болезнях искать виновного или искать, кто в роду согрешил:«к Иисусу Христу подошли Апостолы, увидев слепорожденного человека, и спросили его – кто согрешил: этот человек или его родители, что он родился слепым?», - рассказывает настоятель.
Итак, священнослужитель заключает, что все, что имеет человек, дано ему Богом для роста его духовной сущности, а таинство - это возможность исцелить тело.
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