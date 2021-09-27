В своем блоге экономист Юрий Атаманюк заявил, что Украине стоит добиваться поддержки от Европы, в частности, в виде инвестиций.

Как отмечает экономист, прежде всего нужно проанализировать отношение европейских государств к перспективам Украины в направлении Европы и НАТО. «Я задам конфликтный вопрос: «А чей Европа больший партнер: Украины или России», - справедливо спрашивает Атаманюк.

В частности, он вспоминает, как в 2015 году немецкий завод «Mercedes» открылся именно в России, а не в Украине - так же было и с другими европейскими странами и их инвестициями. «Когда я чей-то партнер, то я всегда веду лояльную политику во всех отношениях: идеологических, политических и военных», - говорит эксперт. Попутно он отмечает, что французские компании инвестируют в Россию больше, чем 1 миллиард евро ежегодно. А деньги и бизнес, подчеркивает он, - это фактор, который объединяет больше всего.

В то же время Украина, говорит Атаманюк, подписав Ассоциацию с ЕС, начала сильно затягивать и акцентировать не на том. «Евросоюз развернулся к нам лицом, а мы вместо того чтобы создавать совместные предприятия, у нас все было под лозунгом «Если вам надо зайти в Украину, то вам надо знать два слова: «Слава Украине!», - объясняет экономист. Он отмечает, что славу Украине принесут не громкие лозунги, а действия, тогда Европа проявит свою заинтересованность и начнет инвестировать.

Как сообщала Politeka, Атаманюк рассказал, что Украина может использовать определенные торговые сферы как оружие.

Также Politeka писала о том, что Атаманюк рассказал о том, как Украина не использует имеющихся возможностей.