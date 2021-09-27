В программе «Романенко. Беседы» украинский юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко прокомментировал общественную реакцию на покушение на Сергея Шефира, которая, по его мнению, является поводом для нынешней власти задуматься.

По словам Друзенко, реакция социума на покушение является красноречивой. Он отметил, что она оказалась довольно дегуманизированной, и ему сложно представить, что такое было бы возможным, например, в США, где, несмотря на сложную политическую ситуацию и не слишком высокий уровень доверия к политикам, люди бы не смеялись с покушения на убийство и проявили бы какую-то эмпатию. В случае с Шефиром, по словам юриста, эмпатии почти не осталось.

«Причем Шефир не является токсичным лицом. Он такой нейтральный. И это говорит, что у нас главная проблема никуда не исчезла - недоверие между государством и обществом», - говорит Друзенко.

Он отметил, что у нас все начали искать, где подвох, и эта тема стала мейнстримом в интернете и у всех блогеров. Друзенко считает, что общественную реакцию можно описать фразой «Не верю» по Станиславскому.

«Это большой повод задуматься. Если даже такая вещь с одним из самых нетоксичных соратников вызывает такую нездоровую реакцию в обществе, то, наверное, ты на подходе. Боюсь, в Украине, когда очень закручивают гайки - велик шанс, что сорвет резьбу», - заявил Друзенко.

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