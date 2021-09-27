Покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира может быть какой-то криминальной разборкой. Так сказал политолог Тарас Загородний в своем блоге.
Прежде всего эксперт отмечает тот факт, что инцидент с покушением на Шефира произошел в 10 утра, а в такое время помощник президента должен был быть уже на работе. «Я склоняюсь к версии, что это какая-то банальная уголовная разборка», - рассуждает Загородний.
Он предполагает, что где-то могли не поделить деньги, но отвергает версию с олигархами. «Наша власть старается это выстроить как атаку олигархов, хотя никак они с олигархами в действительности не борются», - говорит политолог. Как он отмечает, власть имеет как бороться с олигархатом - это и Антимонопольный комитет, и правоохранительные органы, и тому подобное.
Итак, Загородний склоняется к мысли, что покушение на помощника президента Украины может быть какой-то криминальной разборкой. «Кто не знает, как построено наше государство, у нас есть такой институт «решальщиков», - отмечает эксперт.
Как сообщала Politeka, Жорин рассказал свои версии по покушению на помощника президента.
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Также Politeka писала о том, что Безгин назвал две гипотезы расстрела автомобиля Шефира.