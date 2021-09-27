Собственник компании “Тект” Вадим Гриб в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, какие существуют действенные методы борьбы с олигархами в Украине.

Вадим Гриб рассказал, как можно бороться с влиянием олигархов на Украину.

“Начали искать решение, что нужно делать. И, получается, только антимонопольный комитет — это цивилизованный путь. Потому что монополия, там есть четкие формулировки. Ты взял такую-то долю рынка, такую-то — ты уже признаешься монополистом. Монополист — это плохо в принципе, потому что ты убиваешь конкурентные преимущества. Конкурентные правила игры на рынке”, - сказал Гриб.

Он отметил, что вместо закона об олигархах стоило бы рассматривать закон о тарифах и недрах №5600.

По его словам, закон об олигархах имеет политическую цель, и регулирует влияние на телеканалы и политические партии. При этом нет ответственности, если это будет нарушено. Также олигархом признается тот, у кого есть актив стоимостью более 200 млн долларов.

“А под кого мы тогда готовим приватизацию, кто ее начнет покупать. Получается опять транснациональные компании… Правил игры нет. Это опять будет какой-то орган, СНБО”, - добавил Вадим Гриб.

Он отметил, что в Украине нет глобального понимания, что такое корпоративное управление.

“Хочет государство за собой закрепить какое-то государственное предприятие — ты должен обосновать это. Ты должен выйти в публичную плоскость, и обосновать, что это предприятие нужно для выполнения таких-то, таких-то государственных функций… Высшая коррупция — она как раз и строится вокруг потоков государственных предприятий. Почему все экономисты говорят, что нужно быстрее. Цель приватизации, на самом деле, это же не наполнение бюджета. Цель приватизации — вывести все предприятия уже в частный сектор, для того, чтобы они могли эффективно работать… Нам надо поменять эти правила игры”, - подчеркнул Гриб.

Как сообщала Politeka, эксгенпрокурор Рябошапка объяснил тайную цель Зеленского в контексте закона об олигархах.