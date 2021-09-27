В программе «Романенко. Беседы» украинский юрист, общественный деятель Геннадий Друзенко прокомментировал опасность ограничения прав и свобод, которые есть в новом законе о деолигархизации.

Друзенко отметил, что закон о деолигархизации имеет довольно размытые нормы, а также ограничивает права и свободы граждан.

«Когда ты включил этот ужасный маховик ограничения свобод, тебе везде чудятся враги, враги народа. Скажу как юрист, один из признаков верховенства права - это четкость. Особенно репрессивных норм, там где санкции. Убийство - это когда человек прекратил дышать, потерял жизнь. А там они размыты», - сказал Друзенко.

Он считает, что в современных условиях при таком «испуганном» парламенте принятие такого закона - это очень опасно. Юрист объяснил, что страшна ситуация, когда в стране «загоняют» открытый диалог и оппозицию и когда с диктатором нельзя говорить.

«Я бы меньше всего хотел, чтобы власть поставила украинское общество в позу асимметричной войны. Потому что только этого нам не хватало. Я очень надеюсь, что сейчас включится какое-то понимание того, что эту машину очень легко включить, но очень трудно выключить», - отметил Друзенко.

По его словам, в таком случае начинается противостояние уже не на уровне смыслов и нарративов, которое ведется в цивилизованных государствах, а на уровне «кто кого». Однако, считает юрист, от этого точно не выиграет Украина.

Ранее для Politeka Якубин заявил, что антиолигархический закон может разрушить Раду.