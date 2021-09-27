В новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин политический аналитик Валентин Гладких рассказал, является ли Разумков угрозой на выборах для президента.

«Возможно Разумков так и думает, и есть такие люди, которые подогревают его в таких ожиданиях. Ибо когда ты спикер, к тебе приходят разные люди, для которых ты вчера не существовал, они с тобой говорят и подогревают все твои амбиции. Но надо трезво смотреть на электоральную карту страны и на электоральные настроения. На сегодняшний день никто из действующих политиков выборы у Зеленского выиграть не может, это при условии сохранения имеющихся политических тенденций», - подчеркнул он.

Гладких сказал, что было проведено политическое исследование к тридцатилетию независимости Украины, согласно этому исследованию во всех возрастных группах Зеленский выигрывает у всех своих оппонентов. Особенно он доминирует среди молодых избирателей, которые только начнут голосовать, подтвердил он, а это значит, что это не вопрос политики, а это является генерацией поколений. Потому что на политическую арену выходят другие люди, считает он, и когда Дмитрий Александрович ищет себе электоральную нишу, то не понятно, на кого он будет опираться.

«Соответственно он и сам понимает, что на политических полях оппонентов ему нечего делать. Поэтому он не понимает, на какую социальную группу и на какие электоральные ниши он будет ориентироваться, от кого он может откусить голоса. Так же считают и другие, поэтому появлению Разумкова в этом политическом поле никто не рад. Потому что никто из политических оппонентов не хочет терять свой электорат. И из-за этого, когда начинает появляться кто-то новый, против него начинают все объединяться, поэтому я не вижу на ближайших выборах у Разумкова каких-либо перспектив», - резюмировал он.

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