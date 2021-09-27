Ветеран полка «Азов», один из основателей движения «Гонор» и автор художественного проекта SENKA Назарий Кравченко поделился опытом, как организовать эффективный протест

О своих наблюдениях он рассказал в интервью Kyiv.Press.

«Я пропагандирую ненасильственные методы протеста. Они все описанные в интернете, есть список из 198 методов», - говорит активист. Кравченко уверяет, что если люди ни при каких условиях не будут брать деньги у застройщика и не будут заниматься имитацией, то у них есть все шансы на успех.

Он также отмечает, что важно публично обсуждать все вопросы и открыто и коллективно принимать те или иные решения. «Обычно борьба против застройки – это борьба против крупных финансовых групп, у которых налажена коммуникация с политиками, полицией и криминалом», - предупреждает активист.

Из своего опыта Кравченко советует продумывать хороший перформанс на протесте и не забывать о правильном донесении своего месседжа. Как хорошие примеры он приводит столичные сообщества «Зберегти Квіти України» и «Протасів Яр». По словам Кравченко, они имеют успех, потому что не пошли на компромисс со злом и упорно продолжают свою борьбу.

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