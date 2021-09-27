Глава правления “Турецко-украинского медальянса” Омер Чыкын в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко рассказал, насколько результативной была реформа медицины в Украине.

Омер Чыкын оценил медреформу в Украине.

“За последние два года уникальные реформы делала Украина. Это был реально залитый фундамент правильный, который развивается. Это как в любом строительстве, фундамент долго строится — ничего не видно. А когда фундамент полностью заканчивается — шаг за шагом увеличивается темп и рост реформы. То есть Украина очень серьезно взялась за это, и они как бы адаптируют и закон. Где-то в закон упирается, где-то не хватает сил, из-за того, что переходный момент”, - сказал Чыкын.

По его словам, нужно было обновить старую систему и сформировать новую притом, что началась пандемия.

“В рамках общих сложностей Украина за последние два года, еще плюс ковид, все-таки достигла какого-то уровня. По-любому нуждается в развитии, потому что здоровье — это общее для всех граждан”, - добавил Омер Чыкын.

Он отметил, что в Турции медицина начала развиваться после прихода к власти Реджепа Эрдогана. В частности, на форму было потрачено 6 млрд долларов, что позволило провести диджитализацию, перейти на электронные записи к врачу, а также цифровизировать рецепты на получение лекарств.

Как сообщала Politeka, Найштетик назвал слабые места медицинской реформы.

Также Politeka сообщала, что Кучер заявил о работе контакт-центра МОЗ, что у них есть кодовое слово — “забота”.