Российский актер Михаил Пореченков развязал драку в автобусе из-за спора с пассажиром

Как пишет Hyser, Михаил Пореченков отправился на гастроли вместе с Юрием Башметом. Звезды представили на суд зрителей постановку «Облако в штанах», во время которой актер читает поэму Владимира Маяковского под аккомпанемент музыканта.

При перелете из одного города в другой у Пореченкова завязался конфликт с другим пассажиром. Инцидент произошел в автобусе, который подвозил пассажиров из здания аэропорта к трапу самолета. По сообщению очевидцев, Пореченков и другой пассажир сначала выясняли отношения устно, а затем перешли в рукопашную. Присутствующим удалось быстро разнять драчунов, поэтому помощь полиции и медиков не понадобилась.

«Пореченков вместе с остальными артистами вылетал регулярным рейсом в Ноябрьск. В автобусе, который подвозит пассажиров из здания аэровокзала к трапу самолета, с одним из местных пассажиров произошла словесная перепалка, которая переросла в драку», — рассказал инсайдер.

Однако концертный директор актера поспешила опровергнуть данную ситуацию.

«Ничего подобного не было. Я была на том рейсе вместе с Михаилом Пореченковым, никаких инцидентов не было», — заявила Мария Славина.

Отметим, что Пореченков отличается несдержанным нравом, особенно когда находится в состоянии алкогольного опьянения. А не так давно Михаил попал в большой скандал, после которого стал персоной нон-грата в Украине. Дело в том, что актер отправился на Донбасс, где стрелял из автомата по позициям украинских военных. Не удивительно, что после этого звезде экрана закрыли въезд в Украину.