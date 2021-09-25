Сергей Глушко, работающий под псевдонином "Тарзан", поделился откровением и рассказал о своем увлечении в нерабочее время

В микроблоге Сергея Глушко появилась новая видеозапись. Тарзан рассказал фолловерам о своем хобби – рисовании. Супруг Наташи Королевой специализируется на рисовании женских тел, пишет hyser.

В его коллекции уже есть картины, на которых запечатлена его супруга и ее мать Людмила Порывай. Однако на этот раз внимательные фолловеры рассмотрели за спиной стриптизера очертания другой женщины. Интересно, кто выступил моделью для рисунка на этот раз и не ревнует ли Королева своего неверного супруга к его моделям.

Как оказалось, поклонники давно упрашивали, чтобы Тарзан снял на видео процесс рисования своих картин. Однако стриптизер отказывается это делать, поскольку считает рисование «очень личным процессом». Зато Глушко готов делать фотографии своего рисунка на разных этапах его готовности.

Это видео Тарзан, очевидно, записал в перерыве между рисованием. Одет стриптизер в фартук темного цвета и коричневых махровый халат, который он не стал завязывать. Видно, что штанов на Тарзане нет.

Женская половина фолловеров Глушко в восторге от его творчества. Многие из них мечтают стать моделью для его картин или побывать на его стрип-шоу.

Отметим, что ранее многие девушки завидовали Наташе Королевой, которая замужем на талантливым и фигуристым стриптизером. Однако недавно выяснилось, что Тарзан был неверен своей избраннице, изменяя ей с начинающей актрисой Анастасией Шульженко. Впрочем, Королева простила неверного супруга и решила сохранить этот брак. У звездной пары есть взрослый сын Архип, которого певица активно «проталкивает» в российский шоу-бизнес.