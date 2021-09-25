В Волынской области Предстоятель Украинской Православной Церкви возглавил торжества в Успенском Зимненском женском монастыре в честь 1020-летия основания и 30-летия возрождения монашеской жизни обители
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua тысячи верующих молились на Божественной литургии в Зимненском монастыре, которую возглавил Митрополит Онуфрий в сослужении епископата Украинской Православной Церкви, пишет
За богослужением молилась настоятельница Зимненского монастыря игуменья Стефана и сестры обители.
За Литургией преподнесли особые просьбы о прекращении эпидемии, о врачах и выздоровлении больных.
По случаю юбилеев монастыря Предстоятель вручил игуменье Стефани орден «Рождество Христово» и церковные награды благотворителям монастыря.
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Архиепископ Вроцлавский и Щетинский Георгий передал приветствие Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию от Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы. Владыка Георгий отметил, что митрополит Савва и епископат Польской Церкви поддерживает Предстоятеля УПЦ в его сложном служении.
«Наша Церковь особо чтит и Вас лично, но и Ваш подвиг, который Вы несете на украинской земле, свидетельствуя о ее каноничности и верность святому Православию», - сказал архиепископ Георгий. Владыка вручил матушке Стефани от Польской Церкви орден святой равноапостольной Марии Магдалины.
Перед Зимненской чудотворной иконой совершили чин славления, а верующих окропили святой водой. Также духовенство и тысячи верующих прошли крестным ходом вокруг монастыря.