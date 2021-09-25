Замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 24 сентября сообщил подробности расследования резонансных дел

Так, Евгений Енин отметил, что в расследовании покушения на помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира украинским специалистам помогают американские коллеги.

«Я хотел бы отметить, что профессионализм наших следователей и криминалистов никоим образом не уступает нашим американским коллегам. Но для того, чтобы ни у одного не только жителя Украины, но и иностранных наших партнеров не возникало никаких сомнений в объективности, беспристрастности и профессионализме нашего расследования, мы безусловно ответили согласием на любезное предложение американских партнеров, в частности ФБР посотрудничать с нами. Мы на контакте с ними, идет процесс», - заявил замминистра внутрениих дел.

Также Енин рассказал подробности убийства бизнесмена Михаила Козлова, которого расстреляли в центре Черкасс 22 сентября. При этом заместитель главы МВД обещал приложить все усилия для расследования этого непростого дела, пишет "Гордон".

"Господина Козлова в Черкассах застрелили буквально на глазах у его охраны. Киллер притворился сотрудником СБУ. А за несколько дней до этого была распространена информация, что Козлова планируют задержать правоохранители. И именно из-за этого его охрана не сделала ни одного движения, чтобы защитить своего патрона. Они искренне верили, что это сотрудники СБУ пришли задерживать их патрона, и не сделали ничего, чтобы предотвратить это. Я не хочу сказать, что это легкое для расследования преступление. Но мы занимаемся этим и надеемся, что в ближайшее время сможем представить обществу результат", – сказал он.

Напомним, 22 сентября на улице Байды Вишневецкого в Черкассах произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина. Он умер в больнице. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Škoda в неизвестном направлении. Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Местное издание Zmi.ck.ua писало, что стрельба произошла в заведении "Львовская мастерская шоколада", а погибшим является бизнесмен Михаил Козлов.