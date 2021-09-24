ГЭИ Полесского округа, осуществив обследование берегов реки, обнаружила гибель около 500 особей рыб различных видов.

Как пишет Знай.юа, в то же время Госэкоинспекция получила сообщение об остановке перекачки нечистот из двух канализационно-насосных станций КП «Житомирводоканал» и попадания неочищенных сточных вод к реке Каменка, которая впадает в реку Тетерев.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный - говорится на сайте ведомства.

«Инспекторами отобраны пробы воды в реках Путятинка, Каменка и Тетерев, будут проведены лабораторные исследования для установления концентраций загрязняющих веществ. После завершения экспертизы и точного расчета убытков ДЭИ передаст материалы обследования в правоохранительные органы, которые должны установить, причастна ли деятельность КП «Житомирводоканал» к замору рыбы», - подчеркнул Андрей Малеваный.

Чиновник добавил, что за последние 2 месяца коммунальное предприятие уже в пятый раз загрязняет водные объекты Житомирщины.

"Последний раз аварийная ситуация, приведшая к сбросу неочищенных сточных вод, произошла на водоканале на прошлой неделе. За факты загрязнения водных объектов на КП "Житомирводоканал» было открыто уголовное производство", - отметил Андрей Малеваный.

Он также подчеркнул, что Госэкоинспекция будет настаивать на перекваліфікуванні преступления по ч. 2 ст. 242 Уголовного кодекса, чтобы обеспечить более строгое наказание для предприятия учитывая систематичность нарушений.